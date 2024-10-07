歲月痕跡︱54歲前港姐季軍李綺虹淡妝復出曝真實狀態　同場75歲鮑起靜竟勝一籌

▲ 54歲前港姐季軍李綺虹淡妝復出曝真實狀態 同場75歲鮑起靜竟勝一籌

【李綺虹/最美郭襄/港姐/素顔/鮑起靜/更年期/抑鬱】歲月是把殺豬刀！現年54歲的前港姐季軍李綺虹年輕時外貌甜美，曾因出演劇集《神鵰俠侶》而被封為「最美郭襄」。她自2004年結婚後移居加拿大，淡出幕前；日前淡妝出席新戲記者會，卻被網民指顔值比不上與她同場、年長廿年的鮑起靜。

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李綺虹久違幕前，近日復出拍攝新電影《今天應該很高興》。在出席新戲記者會時，李綺虹身穿白色上衣外披藍色唐裝，配貼身牛仔褲，一頭清爽短髮，用近乎素顔的淡妝抵禦高清鏡頭。

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然而，李綺虹展現真實自我、樸素隨意的打扮卻引起網民熱議，原因是她看起來竟不及同場的75歲鮑起靜狀態好。有網民對此狠批：「竟然輸給鮑起靜」、「鮑起靜都比她年輕」、「兩個人似同年」；亦有人感概李綺虹與年輕時顔值巔峰期相比，實屬被歲月摧殘：「年輕時的活潑開朗消失了」、「最美郭襄也會老」。

不過，也有網民力撐李綺虹，大讚她是「自然優雅地老去」，在高清鏡頭前還敢勇於展露最真實狀態，比某些不自然的醫美好得多。

常曬「零濾鏡」大頭素顔照

李綺虹雖被指不重保養、臉上歲月痕跡太重，但她本人卻總是落落大方，毫不介意，更曾多次在社交平台大方公開零濾鏡素顏自拍，大方展現真實自我。從李綺虹的自拍照中可見，儘管她的臉頰、眼袋下等位置有不少雀斑，更出現頸紋，下巴、鼻頭及人中位置亦有發紅、紅疹的問題，但她都毫不畏懼大方展現。被詢問是否有皮膚敏感情況，李綺虹回覆稱可能是更年期所引起，更表示這是她的「個人風格」，因實在懶得化妝。也許是真正的美女才有這種底氣！

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94年香港小姐季軍

港姐出身的李綺虹，6歲隨家人移居加拿大，13歲時，母親患上精神病，所以少年時李綺虹已經要分擔家庭的工作。

1994年，她回港參加香港小姐競選，獲季軍和最受傳媒歡迎獎入行。出道即受到TVB力捧，同年在黎明主演的台慶劇《阿Sir早晨》任女主角。翌年，在《神鵰俠侶》演郭襄，人氣再急升。於1999年往台灣拍《絕代雙驕》，在當地大受歡迎。

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曾患抑鬱症

不過，李綺虹曾表示在2001年起沒人找她拍戲，因為她在香港租屋住，為減輕生活費，所以決定返加拿大。

在財政壓力下，再加上媽媽的遺傳，李綺虹在2002年患上抑鬱症。她曾接受訪問稱，當時會覺得自己無用，起床後無緣無故地不停地哭，甚至試駕車時突然想衝落天橋。

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所幸李綺虹尋醫下終痊癒，在2004年跟外籍丈夫結婚後定居加拿大，並在同年誕下兒子，減少幕前演出。當了媽媽的她稱，兒子就是她最好的藥。2013年，她在加拿大修護士課程，2015年畢業後，當時47歲的她轉行在加拿大當護士，負責兒童精神科助同路人。

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