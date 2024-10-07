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歌神女兒︱陳奕迅女兒20歲生日正面照曝光 中小學讀神校女拔手球校隊精英

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

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陳奕迅女兒20歲生日，歌迷陪住她長大。

【陳奕迅/徐濠縈/拔萃女書院/拔萃女小學/星二代】歌神陳奕迅與徐濠縈女兒陳康堤已經20歲，長得亭亭玉立，日前徐濠縈公開多張女兒的近照，背景在國外，未知陳康堤是否已在外國升學，不過康堤畢業於神校女拔中小學，更是手球校隊精英，相信在外國讀書絕對難不到她。

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20歲的康堤長髮飄飄，鼻高高及笑容甜美，而且多才多藝，於女拔就讀時不單是手球校隊精英，在近照中，徐濠縈更晒出女兒滑雪的英姿，平時打扮都似足媽媽般型格。最近更被指大個女開始談戀愛，與一名日本混血男模特兒傳出戀情，而徐濠縈的態度亦非常開明，更曾Po二人的背影照可見關係融洽。

升中面試丨傳統名校盛產狀元　直資拔萃女書院中一面試實錄

拔萃女書院︱狀元名校

康堤讀的中小學，拔萃女書院是本港首屈一指的神校，多年來為社會培育不少精英，更誕生不少狀元，位於佐敦的拔萃女書院，是全港頂尖的Band1直資女校，所有學科均以英語授課（中國語文科及中文相關的科目除外），其辦學宗旨是為學生提供理想的學習環境、充實和愉快的學習機會，冀在現今多變的教育環境中，成為高效能教學的楷模，使學生充分發揮潛能，熱愛學習，以面對人生的挑戰。

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女拔中一入學｜拔萃女書院25/26學年中一入學接受申請　校長指重視學生4大特質

拔萃女書院︱女拔的教學風格

女拔校風純樸，校方注重學術之餘，亦非常重視正確的道德價值觀，讓學生成為謙遜自律、寬容有禮的人。學校設有 23個運動項目的校隊訓練、11個音樂小組或樂團，及其他多元化的課外活動。而中五級學生可按個人的擅長及需要，選擇修讀香港中學文憑考試課程（HKDSE）， 或英國普通教育文憑高級程度考試課程（GCE Advanced Level）。

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大部分本校畢業生均順利升讀本地或海外著名大學及專上院校，因此每年吸引大批家長為女兒報名入讀。學費方面。

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2024/2025學校全年收費拔萃女小學學費為$79,000，而拔萃女書院為$40,000

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