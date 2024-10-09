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婦科疾病｜月經失調勿輕視病情嚴重或需手術治療　配合術後護理加快康

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發布時間： 2 小時前

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現代女性公私兩忙，即使出現經期紊亂、經痛，在百忙之中可能會忽略潛在的身體毛病。婦產科專科陳頌妍醫生指出，經期紊亂、經痛是普遍的婦科問題，但亦可能存在隱藏的子宮疾病，情況嚴重者有可能需要接受手術治療。患者接受婦科手術後可配合不同護理方式，加快身體復元及傷口癒合。而面對術後留疤，女士可以利用淡疤治療，改善外觀，讓身心盡快復元。

留意經期異常及早就醫

正常的月經約持續5至8天，而每24至38天為一次月經週期。女士們應留意經期狀況，如出現月經流量異常增多或減少，流血時間延長，甚至出現頭暈、易累、氣促等貧血症狀，或經痛程度影響正常生活等，便要盡早求醫。陳醫生補充，經期紊亂的成因包括荷爾蒙失調、子宮肌瘤、子宮內膜瘜肉、子宮腺肌症、排卵問題、內分泌系統問題、生活壓力等。在某些情況下，經期紊亂可能存在更嚴重的潛在問題，例如子宮頸及子宮內膜病變或癌症。而經痛原因可包括子宮內膜異位、子宮腺肌症、卵巢朱古力瘤、慢性盆腔炎、沒有特別病因的原發性經痛。當病情嚴重時，患者有機會需要接受子宮切除手術，例如嚴重子宮肌瘤或腺肌症過大構成嚴重病徵、子宮嚴重出血、子宮頸及子宮內膜病變或癌症等。

視乎病情判斷切除範圍

子宮切除是常見的婦科手術，一般可分為全子宮切除及部分子宮切除。全子宮切除是包括子宮頸在內的整個子宮一併切除；部分子宮切除則只會移除子宮的上部份，並保留子宮頸。至於卵巢切除方面，如患者年齡約50歲即屆乎絕經階段、有卵巢惡性腫瘤風險、嚴重子宮內膜異位等，便有機會需要連同卵巢一併切除。

傷口護理加快淡疤 正面心態有助復元

視乎手術複雜程度及康復進度，患者一般可於3至5天出院。患者術後需要保持敷料乾爽清潔，預防傷口感染。如有陰道傷口，術後一星期內陰道有帶血分泌物屬正常現象，但如出現出血增加、分泌帶有異味、腹痛或腹脹加劇、發燒等異常情況，便應盡快求醫。

一般而言，子宮切除手術的恢復期為2至4星期，患者應配合適量活動及休息，及避免長期臥床。「適量運動可促進血液循環，加快身體機能恢復。在傷口癒合過程中，亦不應過度拉扯附近皮膚，有助避免疤痕增生。」陳醫生補充。患者應多補充水分及含豐富蛋白質、維他命A和C的食物，有助促進皮膚修復。一般在手術拆線及傷口癒合後，患者亦可使用矽膠凝膠的除疤產品，矽膠具有密閉防水及保濕作用，有助軟化疤痕組織；而維他命C能減淡色素沉澱，改善疤痕影響外觀的問題。

子宮及卵巢是女性的象徵，其中卵巢更影響行經期婦女的荷爾蒙分泌，患者於卵巢切除後可能因此提早出現更年期綜合症，需要服用荷爾蒙藥。對年輕的婦女來說更是失去生育能力，容易出現焦慮及沮喪，家人應多給予支持及鼓勵，患者更要保持積極及正面的心態，有助身體康復。

陳頌妍醫生提醒，子宮及卵巢疾病的治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

婦產科專科 陳頌妍醫生

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撰文 : 婦產科專科 陳頌妍醫生

欄名 : 健康專家專欄

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