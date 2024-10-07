清潔注意丨家中接觸清潔用品　57歲好爸爸心臟驟停猝死　兒子FB悼念：最棒的爸爸安息

【清潔用品/二甲苯/毒性氣體/猝死/化學物質/二甲苯】使用清潔用品要小心！英國一名57歲男子早前在家中接觸清潔用品後，竟引致心臟驟停，最終不幸離世。據了解，懷疑肇禍原因與清潔用品中含有一種名叫二甲苯化學物質有關，常見於油漆、黏合劑、空氣消毒劑或殺蟲劑，人在短時間內吸入高濃度甲苯或二甲苯會出現中樞神經痲痺症狀，出現暈眩、噁心、乏力等，嚴重可致昏迷或因呼吸循環衰竭而引致死亡。

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根據外媒報導，英國聖海倫斯市一名叫Darren Aspinall男子於9月28日在其寓所接觸清潔用品後，疑受到一種名叫二甲苯的化學物質影響，不久便感到不適。當他離開寓所後，更突然暈倒，救護人員趕到現場時，已發現他心臟驟停，搶救無效。

Darren離世後，其19歲兒子於網上發布悼文，並讚賞他是一名極偉大的爸爸，並希望他得到安息。而死者友人其後則於網上為他們一家眾籌，希望可改善他們一家的經濟困境。

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報導指懷疑死者的死因與一種名叫二甲苯（Xylene）的化學物質有關。二甲苯本身有諸多用途，包括用作油漆、清漆用清潔劑和稀釋劑，不過對人體有所危害，短期接觸會刺激眼睛、鼻子和喉嚨，並影響大腦，而長期接觸會導致頭痛、頭暈和心臟問題。

短時間內吸入過量甲苯可致呼吸衰竭

翻查資料，苯、甲苯、二甲苯屬常用於建築材料中的有機溶劑，多於油漆、黏合劑、空氣消毒劑或殺蟲劑內出現。人在短時間內吸入高濃度甲苯或二甲苯會出現中樞神經痲痺症狀，出現暈眩、噁心、乏力等，嚴重可致昏迷或因呼吸循環衰竭而引致死亡。

皮膚科專科醫生葉榮根接受訪問時曾表示，持續吸入甲醛、苯及二甲苯等相類似有毒性氣體，可導致氣管及皮膚敏感、癌病、肺纖維化，嚴重程度視乎化學物濃度，及空氣流通程度。空氣中化學物和暴露在外的皮膚直接接觸，對於較易敏感人士，反應會更大；即使本身沒有敏感，但這些化學物質大都有刺激性，都可能造成不同程度反應。

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同場加映：消委會教選購、使用及存放清潔劑貼士

消委會舉例北歐一項有關潔廁劑的調查表示，部分含氯成分的潔廁劑屬腐蝕性強的物質，使用不當可能會引致危險。至於其他酸性或鹼性的產品，經接觸後也可能刺激皮膚或呼吸系統。

因此，在選用浴室清潔劑或潔廁劑前，最好先了解自身需要，例如要清潔的物品是甚麼表面、清潔的是水垢還是污垢、要殺菌，還是去霉菌，留意成分；使用時更應小心潛在危險，正確使用和妥善存放是避免意外的最好方法。

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