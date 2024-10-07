新手媽媽｜蔡明思趁老公生日宣佈懷第二胎　為生B求神拜佛曾被鬧生仔要考牌

▲ Super Girls前成員蔡明思趁老公生日，上載全家福宣佈懷第二胎！

【Super Girls/蔡明思/懷孕喜訊/第二胎】前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）宣佈「BB又來了」！下月便踏入40歲的Jessica於2019年嫁台灣老公陳冠廷，婚後育有兩歲女Sersi。日前Jessica為老公慶祝生日，同時懷第二胎的喜訊，稱是最好的禮物，認真可喜可賀！

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蔡明思懷孕｜老公生日晒肚皮宣佈佗第二胎

Jessica在社交平台大晒全家福，相中的她露出又圓又大的肚皮，還在上面寫著：「BABA Happy Birthday」，Jessica亦留言謂：「今天除了是陳冠廷的生日，還是Baby No.2胎兒的六個月大，這應該是最好的禮物了吧！唔洗（使）客氣，應該嘅，生日快樂BaBa，we love you！」壽星仔更輕吻太太肚皮，而囡囡則輕撫媽媽肚仔，非常溫馨！

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蔡明思懷孕｜為生B試過求神拜佛

Jessica三年抱兩，相信重視家庭的她一定歡喜若狂，其實Jessica的求子之路並非一帆風順，婚後足足花了兩年時間備孕才成功懷上大女，當時她曾在社交平台有感而發留言：「熟悉我的人都知道組織一個圓滿的家庭是我人生中最重視的一件事，婚後也很想快快添一位成員，但原來沒有想像中容易；求神拜佛都做過了，身體也一直在調理，但緣份未到就是強求不了。失望過，也擔心過，好在上天終於聽到我的願望，賜給我最珍貴的禮物！」

如今Jessica再度成功懷孕，絕對值得高興，一班圈中朋友包括謝安琪、馮允謙和連詩雅等也有留言恭賀。

RSV病毒｜Super Girls前成員2歲女染RSV仍外遊 蔡明思遭鬧爆自私冇公德心

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蔡明思懷孕｜曾帶染RSV女兒外遊被鬧生仔要考牌

不過，作為新手媽媽的Jessica也曾引發不少爭議，她在5月曾發文指全家即將前往新加坡旅遊，但在出發前一晚為女兒做快測驗出感染RSV（合胞病毒），惟她掙扎過後，最終仍決定帶同女兒繼續出發，被網民鬧爆「自私行為好冇公德心」！

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當時有網民更投稿至facebook「生仔要考牌系列」，直斥其行為：「喺飛機傳染俾其他人，真係好冇公德心，還要出post問人哋小朋友中RSV係點？真係好意思呀！」、「仲要無戴口罩」、「登上『生仔要考牌系列』，引發一輪小風波。

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