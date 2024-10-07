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六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼

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發布時間： 2 小時前

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第二輪國慶金多寶攪珠一注獨中料可獲1億元。

【六合彩 / 國慶金多寶 /六合彩攻略／金多寶／幸運號碼 / 最旺號碼  / 投注站／攪珠結果】馬會分別於10月2日及8日推出六合彩國慶金多寶，但首輪國慶金多寶沒人中頭獎。

因此累積多寶連同金多寶金額的總額8000萬元撥入明天的第二輪國慶金多寶攪珠，若以10元一注獨中的話，估計頭獎基金高達1億元。

六合彩國慶金多寶｜首輪金多寶無人中頭獎　下周二頭奬基金估計達1億元

一注獨中第二輪國慶金多寶頭獎，估計可以獲1億元彩金。

六合彩金多寶丨第二輪國慶金多寶投注及攪珠時間

上次首輪國慶金多寶頭獎無人中，二獎3.5注中，每注獎金超過188萬元，三獎有246.5注中，每注獎金都有7.1萬元。

第二輪國慶金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注及數碼平台發售。

截止售票時間為10月8日晚上9時15分，攪珠將於同日晚上9時30分舉行。

第二輪國慶金多寶將於10月8日晚開彩。（經濟日報圖片）

六合彩金多寶丨最旺及最冷號碼

上次首輪國慶金多寶號碼為8、15、21、32、43、47，特別號碼是41。

根據馬會統計，過去20期金多寶之中，攪出最多次數的號碼是2及36，共攪出過7次。其次是1及12，共攪出過6次，而9、13、20、25就攪出過5次。而16一次也沒被攪出，成大冷號碼。

至於近10年10月份攪珠結果，攪出最多的號碼為19號，一共24次，其次是8及34號，都是23次。

點擊圖片放大
+2

六合彩國慶金多寶｜幸運投注站

馬會以1994年至今年4月4日為止，投注站中六合彩頭獎次數作統計，得出10大「幸運投注站」，分別為：

10.大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30

9.上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33

8.大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 35

7.九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35

6.觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數: 37

5.上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 38

4.尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 39

3.荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 40

2.屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44

1.中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47

雖然中環士丹利街投注站是近10年累計中六合彩頭獎最多的投注站，但自2019年起，中頭獎的幸運兒也不是在該投注站購彩票，反而以上10個投注站當中以大埔廣場最旺，近3年都有幸運兒在該站購票。

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