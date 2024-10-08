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更年期｜50歲女高管節食減肥不瘦反增30磅　醫生公開1個餐單成功助減44磅

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 27 分鐘前

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50歲女高管節食減肥，不瘦反增30磅。

【減肥／更年期／月經／減肥餐單】更年期身體出現變化，生活可能亦要有所轉變！台灣一名年約50歲的女主管，平日對身材管理十分注重，踏入更年期後更努力節制減肥，惟體重卻不跌反增，一年內增重14公斤（約30磅）急求醫，用盡方法仍未奏效，最終前往減重門診求助。減重專科醫生指出，事主肥胖問題主要與4大問題相關，以一種餐單為基礎調整飲食後，半年後即激減近20公斤（44磅）。

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更年期｜50歲女努力節食 體重不減反增踏

減重專科醫生鄧雯心日前於專頁「初日診所」分享上述病例，指該名年約50歲女事主，是一名公關公司主管，由於工作需要、加上公司品牌包括瘦身相關產品，因此進入更年期前便已非常注重身材管理，平日從不吃消夜；踏入更年期後她更加倍節食，食量比往常減少一半以上，惟體重卻一直有增無減，而運動狀態亦因睡眠品質不佳而不太理想，最終一年內增磅14公斤，甚至被同事私下稱為「氣球」。

更年期｜多次求醫仍然無果 最終靠1指成功瘦

事主無奈之下曾到醫院求醫，惟醫生認為她未有停經，只算月經不規律，因此不願處方任何藥物，只建議她減少攝入熱量，並增加運動量以控制體重，但效果同樣甚微，於是前往鄧醫生診所求助。

鄧醫生進行抽血檢查後，發現她的體內各項荷爾蒙功能都出現混亂，檢測數據亦顯示其維生素及礦物質不足，油脂比例亦不均衡，最終決定以「更年期211餐盤」為基礎，配合營養師給予個人化飲食建議，為她補充所需維生素、礦物質，並且穩定荷爾蒙，以提升身體代謝，最終於半年內減重近20公斤。

相關內容：更年期｜女人四十要留意 醫生教5點自測更年期 生活4大改變可延緩衰老

更年期｜更年期肥胖4大成因

鄧醫生解釋，更年期肥胖主要分為以下4大原因，女性於更年期前後減重，並不是少吃多動能處理的，需要更全面的評估和調整。

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更年期｜拆解「更年期211餐盤」

醫生解釋指，女性更年期前後的減重難以靠少吃多動就能成功，需要更全面的評估和調整才是最長久有效的方法：

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更年期｜緩解更年期不適4大要點

女性面臨更年期，雌激素分泌開始減少，或會引致心情及身體不適。想要紓緩更年期症狀，台灣婦產科醫生張瑜芹在個人Facebook專頁，建議可從日常飲食方面入手，改善身體健康之餘，更可有效減緩不適症狀：

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