消委會臘腸｜消委會測試30款臘腸6款含禁用染料部分或致癌　推介4款高分安全臘腸

▲ 消委會測試30款臘腸，6款含禁用染料部分或致癌，推介4款高分安全臘腸。

【消委會/臘腸／高鈉／高脂／高糖／致癌物／塑化劑／】在秋冬季節，不少港人都愛吃臘味煲仔飯、糯米飯、蘿蔔糕等，臘腸是當中不可或缺的食材。消費者委員會早前測試了市面30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，結果發現全部樣本均屬高鈉高糖，其中有4款預先包裝樣本獲得4星半高分。

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消委會臘腸｜30款臘腸測試

16款預先包裝臘腸（評分由高至低排列）：

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14款非預先包裝臘腸（評分由高至低排列）：

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消委會臘腸｜除1款外全部均屬高脂

消委會從市面店選購了30款臘腸樣本，其中20款聲稱來源地為香港或內地，部分則聲稱來自新加坡及加拿大。當中有16款為預先包裝樣本，平均每100克售價由11至39.7元，相差約2.6倍；14款非預先包裝樣本則售價以每斤或每磅標示，經換算後平均每100克售價介乎12.9至37元，相差約1.9倍。

根據食物安全中心指標，每100克食物含超過20克總脂肪，便可界定為「高脂」食物。測試結果發現，以每100克計算，29款臘腸樣本屬「高脂」，總脂肪含量最高的樣本是「大生海味」三花臘腸和「聯盛食品市場」本港腊腸；唯一不屬高脂樣本的「好棧」特選三花臘腸，總脂肪含量（19.4克）亦貼近高脂定義。而雖然1款預先包裝及7款非預先包裝有「瘦」字樣，但實際上亦全部屬高脂，其中1款總脂肪含量更達35.9克。

產品描述標有「瘦」字臘腸總脂肪含量：

香港榮華榮華臘腸精選瘦肉臘腸：23克/每100克

裕和合記頂級特瘦臘腸：21.7克/每100克

萬利隆臘味家特瘦生抽王腸：27克/每100克

安記加瘦臘腸散裝：35.9克/每100克

錦祥號臘味特瘦鮮肉腸皇：29.3克/每100克

鉅利醬園加瘦腊腸：28.3克/每100克

三興隆臘味加瘦切肉腸：30.1克/每100克

旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸：32.8克/每100克

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消委會臘腸｜全部樣本均屬高鈉

另外，全部樣本屬高鈉，每100克鈉含量由1,258.5至1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標（每100克含600毫克鈉），分別高出1至近2.3倍。以鈉含量最高的「祥德」一級臘腸計算，進食1條便會攝入1,029.2毫克鈉，較每餐限量高出近5成半，亦比每日建議的鈉攝取量的一半為高。

消委會臘腸｜逾8成樣本屬高糖

製作臘腸時亦會添加糖作調味，測試中有25款樣本均屬於「高糖」。在16款預先包裝樣本，檢出糖含量最高是「香港榮華」臘腸精選瘦肉臘腸，每100克25.9克糖，若進食1條糖含量最高的樣本便會攝入14.2克糖，達每餐糖攝入量上限的85%。

而在14款非預先包裝樣本中，檢出糖含量最低的是「旺角金旺中西藥批發行」本港加瘦三花臘腸，最高則是「生興臘味雜貨」金牌腸王。

消委會臘腸｜6款樣本檢出禁用染色料 2款塑化劑含量超標

其中，有6款非預先包裝樣本的臘腸，被檢出本港禁止在食物中添加的染色料紅2G及若丹明B。當中，紅2G呈淺紅色，可令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物苯胺，其毒性不排除會導致人類患癌，本港亦在2008年底開始禁用；若丹明B則呈亮紅色，本港亦禁止用於食物中。

含染色料紅2G臘腸樣本：

旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸

含若丹明B臘腸樣本：

金源南北雜貨臘腸

生興臘味雜貨金牌腸王

錦祥號臘味特瘦鮮肉腸皇

鉅利醬園加瘦腊腸

三興隆臘味加瘦切肉腸

塑化劑方面，2款預先包裝樣本檢出塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP），每公斤分別含0.42及0.66毫克，高於食安中心行動水平。23款樣本亦含重金屬鉛，1款檢出砷，但含量沒有超出《中國食品安全國家標準食品中污染物限量》的規定。

消委會臘腸｜食用臘腸小貼士

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同場加映：揀選臘腸貼士

TOPick曾訪問本地品牌家香臘腸的第二代主理人周慧儀，教大家如何挑選優質臘腸。她還給大家貼士，如何烹調和保存臘腸的正確方法。

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