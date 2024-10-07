正能量｜愛挑戰不戀棧Comfort Zone　曾迦慧跨過危機人生再升呢

▲ 曾迦慧在樂施會工作20年，任職的崗位多達10個，觸及的都是項目及倡議運動。（彭大偉攝）

Comfort Zone（舒適圈）有人窮一生追求，有人選擇不回頭跳出來，樂施會總裁曾迦慧是後者。她只打過兩份工，第一份是香港社區組織協會社工，為籠屋及板間房居民爭取權利；第二份是樂施會，擔任過會內10個職位，樂施米、毅行者關她事，偏遠地區地震、災後重建她也要身體力行前往探訪，天生不是舒舒服服坐寫字樓工作的性格，她甘之如飴。

▲ 曾迦慧在樂施會工作20年，任職的崗位多達10個，觸及的都是項目及倡議運動。（彭大偉攝）

孩提時的曾迦慧已深受父親影響，他信奉佛教，女兒名字中的迦字，是取自釋迦牟尼，希望她有佛祖的智慧。「爸爸常跟我說慈悲、減少苦難，也鼓勵我去幫人。」

她與樂施會早有緣份，今年是埃塞俄比亞饑荒40周年，1984年讀中學的曾迦慧，相關新聞鋪天蓋地，她把自己部分零用錢到銀行作捐助，盼為水深火熱的饑民盡一點心意。

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訪籠屋感震撼

升大學時她順理成章選了社工系，心之所愛，如魚得水讀得非常投入。畢業後第一份工作是在香港社區組織協會負責社區發展及扶貧，成立了首支籠屋社工隊。從校園初出茅廬，探訪第一間籠屋在大角咀，震撼之餘心裏也有萬千問號，香港當年正值經濟起飛，為何會有人住在如人間煉獄的籠屋裏？

「一個單位約一千多呎，住了約150人，放滿3層碌架床，用鐵絲網圍攏，籠民如動物般活着，失去尊嚴，而且租金也不便宜。」一般人根本看不到這些桑樞甕牖，被遺忘的一群。

▲ 《籠床》相集由曾迦慧撰寫，攝影師梁耀榮拍攝。他們逐間籠屋探訪，希望得到社會關注，施行政策可讓基層受惠。（彭大偉攝）

她與隊員十分上心，挨家挨戶籠屋探訪。「我們摸了很多門釘，籠民知道我們是社工才肯開門，逐漸才熟絡起來。不少住客是單身，難得有人探望、關心，好感動好感激。應該全港籠屋都有我們的足迹。」

堅毅女籠民

她最難忘是一間女籠屋，住客都是上了年紀的婆婆。她們有着中國婦女的賢良淑德，虛懷若谷。「跟她們說要向政府爭取改善居住環境，她們會說：『我們會否要得太多？算了，我們自己捱下去』感到不好意思。她們生活匱乏卻堅毅，從不怨天尤人。」

草根階層那股生命的韌性，影響曾迦慧至深，像一道力量推動她向前。「她們積極面對人生，樂觀面對生命。如說我的工作不容易，他們的生活更不容易。」

▲ 女籠屋的街坊，令她印象深刻。（相片由被訪者提供）

籠屋逐步被取締了，如今的劏房，她形容為「摩登籠屋」。前者共用廚房、廁所；60、70呎的劏房寸土之間內，大多是煮食爐馬桶相鄰，曾迦慧覺得更惡劣，租金更高、居所更狹窄。

劏房即時改善方法

她說要改善劏房，可做的很多，除在劏房密集的社區，設立社區客廳外，樂施會也構想了一些即時解決方法，如與大學合作，為劏房戶髹上可降溫的油漆、在窗戶貼上防紫外光隔熱貼、添置空氣清新機減少致病原等，目前已在一些劏房戶試行，她期望在科技與創新中繼續扶貧。

她更心繫劏房戶的小朋友，資源不足影響學習，曾迦慧聯繫大學教授，以遙距課餘幫助小朋友學習。

▲ 《籠床》相集由曾迦慧撰寫，攝影師梁耀榮拍攝。他們逐間籠屋探訪，希望得到社會關注，施行政策可讓基層受惠。（彭大偉攝）

她的腦筋轉個不停，常想方法引起公眾人士關注弱勢社群、關心扶貧，觀塘目前是全香港最貧窮的區域，劏房處處，樂施會在觀塘有一個互動教育中心，每年有多達200至300場工作坊，讓公眾、學生們、年青人了解本地貧窮問題、劏房問題、天然災害氣候變化對貧窮人士的影響。

艱難任務視作挑戰

「冀望不斷透過敎育，新一代更關注以上種種。甚至是參加完劏房工作坊後，會帶領參加者實地到劏房視察。我最希望參加者在工作坊後，有自己的action plan，無論在學業、在家庭、在社區，可以做得更多，身體力行。」

曾迦慧像一頭火車往前衝，加上性格樂觀、正面，她信念是是「危機不要怕，有危才有機。」遇上逆境想想怎樣把它轉化。「誠然，我的人生路不算崎嶇，但也不是沒有困難，但堅持到底跨過去，自己會再成長『升呢』。」

▲ 曾迦慧今年9月到訪去年地震兩個受災最嚴重地區：加濟安泰普及哈塔伊。（相片由被訪者提供）

她提到一件工作「跌到最底」的事情。樂施會香港項目曾出現危機，部分同事更因此離職，曾迦慧當年正負責國際項目，竟願意轉到香港項目這燙手山芋任職，挑戰可大。「很多人怕脫離comfort zone，我反而樂在其中，新事物、新挑戰，每轉一個崗位，都令我成長，更上一層樓。」

全家支持接任新職

她工作忙得不可開交，訪問前一個半月，她飛了地球一個圈。她取得獎學金到美國哈佛參與Business School NGO領袖訓練；到敘利亞和土耳其邊境視察地震一年後的災後重建；到伊斯坦堡開樂施會大會、早陣子又與歌手梁釗峰到尼泊爾山區探訪……馬不停蹄依然精力充沛，兩年已無取過病假。

▲ 土耳其地震後災區的瓦礫中，居民畫上一朵太陽花，在困難中仍充滿希望，令她莫名感動。（相片由被訪者提供）

「我是一個容易適應環境的人，由性格到體力都flexible。」有時因時差令她只睡幾個鐘頭，工作時就自然龍精虎猛。

育有兩個女兒的她，丈夫曾在細女出世後，問她是否考慮回家湊女，因此有整整一年她是no pay leave作歸家婦。4年前她接任總裁一職時，又作了一番掙扎，因當時大女將升大學、細女將升中學。「我並不是虎媽，但這個非常時期必須慎重考慮。」民主地開了一個家庭會議，丈夫和女兒都非常贊成她接受新崗位，讓她繼續勇往直前。其實知母莫若女，媽媽是一個熱愛工作的人，怎會不支持呢！

▲ 曾迦慧早前聯同樂施大使梁釗峰，遠赴尼泊爾山區探訪，考察樂施會於尼泊爾的扶貧發展項目。（相片由被訪者提供）

她希望能身教兩個女兒，她們長大後不一定做同一行，但要關懷弱勢社群。耳濡目染下，兩個女兒都有此意識，曾迦慧也應心感安慰了。

毅行者增學界新組別

樂施會最為人熟知的項目是毅行者，數十年來獲不同階層支持，今年更成為政府「M」品牌活動。11月15至17日舉行的毅行者設首屆學界毅行者，40隊來自學界，分20km、40km及100km，望透過體育活動提高學生抗逆能力，鍛練意志、積極人生。