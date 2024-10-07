星二代｜7歲仔名校水運會再奪獎牌　車婉婉栽培兒子做小飛魚：練習才有進步

▲ 車婉婉囝囝於水運會又奪獎牌！

【車婉婉/英小/名校/聖若瑟小學/星二代】星級媽咪車婉婉與任職游泳教練的外籍老公，育有一名7歲混血兒子車浚義（BBQ），BBQ今年升讀小二。車婉婉努力栽培兒子成為「小飛魚」，去年BBQ參加學校水運會時即奪銅牌，當然暖媽車婉婉也功不可沒。婉婉近日透露兒子第二次參加水運會也取得第4名！

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▲ 車婉婉跟囝囝BBQ！

車婉婉昨日於小紅書分享題為「陪太子游泳」的帖文，她透露兒子第二次參加水運會拿了第四名，更上載BBQ開心拿著獎牌的照片並寫道：

他十分之開心，Q MaMa今次亦「陪太子游水」，在游泳池外守候了半日。 其實，我都差啲中暑，但係，見到D小朋友好開心，我又真係好開心，佢哋好盡力咁完成賽事，真係令我好感動。 我們都要知道，練習，才能有進步，投放的時間，都不會是白費的。在這裡，我想恭喜所有得獎的同學仔，仲有所有參加比賽的，你哋都好叻叻，仲有所有BaBa MaMa嘅付出，真係辛苦晒，大家都要繼續努力呀！

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去年車婉婉愛兒BBQ升讀心儀的名牌男校聖若瑟小學（St. Joseph's Primary School），這所津小位處灣仔區，屬於校網12，要按照政府的「小一入學統籌辦法」收生，而學校直屬中學為聖若瑟書院，為港島區著名男校，去年曾出產超級狀元廖俊翔。

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