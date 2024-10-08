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令人動容丨回憶外婆離世前畫面　佘詩曼難忘醫生1暖心舉動　盛讚對方: 你是最好的

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【佘詩曼/視后/外婆臨終/令人心動的offer】近年積極於內地「掘金」的佘詩曼（阿佘），早前參與內地綜藝節目時便分享了人生不少難忘經歷，其中一集便回憶起與自己有深厚感情的外婆臨終前的畫面，她指因為當時因為工作在身，即使外婆病危，自己只能請一日假去探望，更指當時主診醫生的1個窩心舉動，讓她至今亦難以忘懷。

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現年49歲的視后佘詩曼（阿佘）於內地綜藝節目《令人心動的offer 》中，談起自幼湊大自己的外婆時，不禁眼泛淚光指原本家人一直瞞著自己外婆的病情，直到同學告之，她才知悉外婆病危，因此只可以匆忙地向拍劇的監製告假。

監製說，他說我給你一天（假）你回去，你後天一定要答應我回來，我說我可以，然後我就回去了。

佘詩曼指她趕到醫院時，專登帶來了外婆最喜歡喝的飲料，可惜的時當時正昏迷的外婆已經喝不了，正當她為此心酸之時，主診醫生的一句話及舉動，卻為她帶來無限的安慰，並盛讚對方「你是最好的」。

回去結果我外婆已經昏迷了，然後我還帶了一瓶，她很喜歡喝的一瓶飲料，但是她喝不了，那個醫生就走過來看看她，我還在拿着那個飲料，然後他（醫生）突然跟我說，昨天你外婆說很想喝那個飲料，我買給她了，我說你是最好的。

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