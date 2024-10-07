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劉德華演唱會丨劉德華巡唱澳門站圓滿結束　黃日華苗僑偉席上開腔戚美珍跳舞

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會2024  」 澳門站演出圓滿結束。

【劉德華 / 演唱會 / 華仔 / 無綫五虎將】「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會2024  」Round 2– 澳門站四場演出，昨晚圓滿結束，現場氣氛澎湃，大家都捨不得離場，且不停向華仔互派心心。而專程到澳門捧場的黃日華、苗僑偉、戚美珍也被華仔的動聽歌聲陶醉起來，且聞歌起舞，又唱又跳嗨番整個晚上。
 
華仔完成澳門四場演出之後，連之前內地36場演出，總共完成了40場表演，每一場落力的演出，都令觀眾意猶未盡，連五虎黃日華、三哥（苗僑偉）、三嫂（戚美珍）也被華仔的歌聲吸引着。

劉德華演唱會丨劉德華闊別6年回歸紅館舞台　華仔與歌迷聖誕新年同樂

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劉德華演唱會丨三哥三嫂先睹為快

不管快歌慢歌也盡情投入演唱會中，唱至快歌《我恨我痴心》時三嫂與身邊的朋友高舉雙手擺動身軀舞動起來，三哥和黃日華在座位上齊聲高歌，耳熟能詳的唱畢整首歌，猶如自己開演唱會一樣，十分捧場。
 
三嫂表示因為要跟三哥返回加拿大準備與仔女過聖誕，所以華仔12月的演唱會不在香港，三哥剛剛自馬來西亞完成電影拍攝，趁這空檔專程來澳門捧華仔個唱，先睹為快。

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劉德華演唱會丨三虎「新合照

此外，三嫂更不忘讚嘆華仔的響亮歌聲說：「華仔把聲真係開晒、好靚、唱得好好聽。」而三哥和黃日華也說：「已好一陣子沒有跟華仔見面；所以知道他澳門開show，即刻相約捧他的埸。」

雖然身在包廂的他們，未能近距離跟華仔打招呼；但兩人鬼馬的拍了一張2人跟正在遠處台上表演的華仔LED畫面3人合照，以證到此捧場，且笑說我們三人有新的合照了！

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劉德華演唱會丨華仔溫馨提示勿急離場

此外，華仔在台上笑說一段小插曲：「我第一晚演出跟大家說唱最後一首歌時；有觀眾信以為真的竟然離場。所以之後兩晚我事先聲明，在台上說17歲最後一首歌時，切勿離場；因為大家一定要陪我瘋到底呀！」
 
完成澳門站之後，華仔將會繼續馬不停蹄準備星馬、台北三站之旅。跟大家繼續唱個痛快。

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