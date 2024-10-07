優惠情報｜TGC推出至尊爐具購物節　最強日本製爐具組合限時優惠

▲ TGC隆重推出「至尊爐具購物節」， 限時呈獻最強日本製爐具優惠！

秋天是豐收的季節，更是購物的好時節。TGC隆重推出「至尊爐具購物節」，限時呈獻最強日本製爐具優惠，即日起至2024年 11月15日，同時選購TGC極炎火嵌入式平面爐Mega2及TGC煤氣恆溫熱水爐NJW12RM1，即可節省高達$1,160，更有多款精選優質煮食爐均以特價發售，最高可享$4,000折扣！單、雙爐頭款式應有盡有，滿足大小家庭需求，更額外推出抽油煙機7折加配優惠，讓您以多重限時優惠，買盡至尊爐具。

▲ TGC隆重推出「至尊爐具購物節」！

日本製絕配：人氣第一「極炎火」x IoT-ready 恆溫熱水爐 激減$1,160

以火力見稱的TGC極炎火嵌入式平面爐MEGA2向來是熱賣皇牌款式，配備6.0千瓦超強火力爐頭兼獨立細芯火，能以猛火煮出鑊氣與營養兼備的菜式之餘，亦可輕鬆調較不同火力配合各種烹調方法；同時具備預校熄火時間功能，操作簡單，助你靈活烹調，在秋日以明火美食犒賞自己和家人。秋意漸濃，當然少不得TGC煤氣恆溫熱水爐NJW12RM1為您增添暖意，具一級能源效益標籤，一鍵即可切換ECO模式降低出水流量，並設有IoT-Ready功能，配合手機應用程式，即可隨時隨地預先設定喜好溫度，滿足全家人不同的沐浴需要。

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多款日本製煮食爐限時激減 入門首選

TGC DOMINO單件式組合煮食爐系列具不同爐頭設計，無論是火力高達 6.0千瓦的「極炎火」爐頭，還是特製易潔的燒烤爐頭，均可隨意配搭，靈活配合不同烹飪需要，盡顯個人品味。TGC內炎火嵌入式平面爐TRJB72NT-C採用高效能「內炎火」爐頭設計，環保又節能，配合特低爐架，減少熱能散失，尤其適合文火燉煮，在乾燥日子為您送上滋潤湯水。

▲ 多款日本製煮食爐限時激減，是入門首選。

即日起至2024年11月15日，購買上述指定煤氣爐具可享以下折扣優惠：

1. TGC 極炎火嵌入式平面爐Mega2及TGC煤氣恆溫熱水爐NJW12RM1折扣組合：減$1,160

2. TGC 燒烤爐頭RJB31CG：減$4,000

3. TGC 極炎火嵌入式平面爐RJB31CT：減$2,000

4. TGC 內炎火嵌入式平面爐TRJB72NT-C：減$700

同步加推至尊升級優惠，凡購買任何爐具，即可以7折限時優惠加配抽油煙機，兼送免費標準安裝（價值$450）。優惠期有限，欲購從速！

優惠期：即日起至2024年11月15日

購買方式：TGC煤氣客戶中心

- 購買任何煤氣爐具產品均享有免費永久保養服務（首3年包零件）

查詢：2232 1000或瀏覽TGC網站、Towngas Appliance Facebook專頁

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