舒適堡結業︱議員稱最快本月底展開欠薪聆訊　促當局立法規管健身美容業

▲ 灣仔舒適堡。（曾耀輝攝）

連鎖健身美容集團舒適堡9月全線「暫時結業」，醫美集團「perFACE」上周五（4日）宣布，有意接管其部分健身及美容纖體業務。工聯會立法會議員鄧家彪指，約200名舒適堡前員工與新公司簽約，合約表明新工作不會影響向舒適堡追討欠薪，而勞資審裁處最快本月底，就舒適堡欠薪問題展開聆訊，選委界立法會議員江玉歡期望當局盡快規管健身美容業預繳式消費合約。

鄧家彪今日（7日）在電台節目表示，新投資者是上市集團，較早前的「HEALTHY」 可靠。他稱，現時有大約200名舒適堡前員工與新公司簽約，他們主要來自美容部，合約表明新工作不會影響向舒適堡追討欠薪，雖然新合約薪酬減少，但福利及假期理想。

鄧家彪透露，勞資審裁處最快本月底就舒適堡欠薪問題進行聆訊，屆時如果公司負責人缺席，法庭可能向員工批出「缺席聆訊勝訴」，按程序員工可以在14日後透過勞工處入稟申請舒適堡清盤。

他呼籲相關部門立法監管美容健身業，電訊業、保險業設有冷靜期，是由行業自行推動，配合相關政府部門如電訊管理局、保監局等監管，對消費者較有保障：

美容健身這類個人服務業太多元化，亦無相對政府部門對口監管，其實真的要立法。

江玉歡在同一節目稱，舒適堡舊客戶在簽署新公司同意書時要留意保款，例如付款方式、合約期限、服務種類，以及有無機會喪失日後向舒適堡追討的權利，亦要衡量新公司的背景。

江玉歡提到，如果新公司提供的同意書與先前的「HEALTHY」類似，相信不會影響客戶向舒適堡追討，但消費者仍要留意在使用健身美容儀器時的風險，如發生意外，未必有充分保障。她促請盡快立法規管預繳式消費，避免同類事件再發生：

如果只是簽同意書的話，消費者使用健身中心時都會有風險，譬如部分儀器、物業裡面，不知道有沒有風險，如果只簽一張同意書就能享用，有機會如有意外的話，未必得到充分保障。

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