Boyscation Too｜全新男男戀綜突破尺度今晚首播 10位超高質囝囝背景大揭秘【內附參加者IG】

▲ （左起）《Boyscation Too》參加者Calvin、監製及主理人王賢誌、參加者Jason及Stone。（吳霆俊攝）

曾創全港首部男男戀愛綜藝節目《仔仔一堂》的王賢誌（Vinci），乘勝追擊製作全新男男戀綜《Boyscation Too》，招攬全新班底飛到峇里拍攝，也由無綫J2台轉陣至ViuTV，下周一（10月7日）正式首播。

10位年齡介乎20至44歲的參加者率先登場，除了本地薑，也有澳洲、紐西蘭及內地長大的參加者，全部講流利廣東話，在節目中了解自己、尋找真愛。

同志的包袱與掙扎

有人形容戀綜如鏡，參加者藉交流重新認識自己，觀眾亦從他們的價值觀、處事方式身上看到自己的影子，引起對各種人生命題的反思。Vinci指：「當面對自己的選擇，你揀人人哋未必揀你，人哋揀你你又想拒絕時，這些往往都會令他們情感爆發，會喊或逃避，或不知怎算。」

▲ 節目監製及主理人王賢誌（Vinci）指今次參加的仔仔較大膽主動，說話不拐彎抹角。而在異地共住6日，使感情發展極速升溫。

今次《Boyscation Too》也同樣，配對只是節目推進的形式，但在此背後，每個人踏入愛情之前，均有自己需要面對的課題。3位參加者Calvin、Stone和Jason勇敢地在鏡頭前展示在愛情面前的壓力和掙扎，赤裸地坦露內心的憂慮與憧憬。拋開既定標籤，其實愛情的本質也都如此。

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卸下沉重包袱

35歲的藥劑師Calvin早在《仔仔一堂》開拍前已收到Vinci邀請，但當時心態未ready，他形容「背負許多包袱」，惟有婉拒：「怕影響工作、家人、自己的圈子。之前一直戴有色眼鏡看自己，不想讓人知道（同志身份），怕別人歧視、不喜歡。」

至《仔仔一堂》播出，Calvin發現節目談同志平權，看着同路人如何放下包袱，走出自我歧視的關口，故當再收到Vinci邀請參加《Boyscation Too》，便鼓起勇氣踏出一步：「我相信許多同志朋友都一樣，戴着一副有色眼鏡看自己，可能其實身旁的人根本沒歧視他，他卻歧視自己。我想告訴他們，你的性取向不會影響你本身，你就是你，你就是最好的你。」原本沒特意向家人、朋友提及性取向的他，更藉着拍攝節目出櫃。

▲ Calvin性格內向慢熱，節目初期難坦露心跡。（吳霆俊攝）

面對選擇的恐懼

調香師Stone今年34歲，前年結束13年愛情長跑。他指雙方因了解而分開，至收到Vinci邀請，當下視節目為「重新認識自己」的契機，卻在拍攝期間屢屢觸及舊傷疤。霎時間要認識一班新朋友，他坦言心態「未係好ready」。「先別談認識後如何發展，我還有沒有能力去開始下一段關係？這些是我要探討的方向。」

複雜思緒尚待時間消化，但玩戀綜節奏好快，要夠主動大膽，也常陷於充滿猜測與掙扎的選擇困局之中，情緒大起大落。故當每次要做選擇，Stone都會極之糾結，更曾崩潰爆喊。因怕做錯決定、怕會錯意、怕期望落空，該放手一搏還是止蝕抽身？

▲ Stone指曾因太糾結於選擇，勾起過往的戀愛經歷而爆喊。

他的恐懼也源於10年戀情告終，令他害怕開展新關係：「當有得揀同咩人相處時，我會好慎重去睇。有些人直覺喜歡哪個就哪個，但我會諗多一層。尤其是感情上，你有得揀啫，唔代表對方都會揀你㗎嘛。」他直指隨節目發展，每個選擇都更覺艱難。

學習拒絕的勇氣

29歲的大隻仔Jason陽光高大，戀愛經驗卻不多。數年前才正式出櫃的他，參加節目前與另一半外出時想拖手都要「就住就住」，因怕被熟人認出。他又指從未正正式式、光明正大地與男生約會，盼可透過節目「追返啲進度」，並藉參加節目告別上一段膠着半年的苦戀，以此為起點重新出發。外形吸引但缺乏經驗的Jason，面對別人示好又不懂拒絕，是愛情路上的一大難題。

▲ Jason笑言分房結果未如願，但「錯有錯着都幾好」。（吳霆俊攝）

100%真實 尺度再突破

10位仔仔每日除了幾時放飯，對活動流程均一無所知。遊戲玩法、配對形式至開拍一刻才揭盅，曾玩真心話大冒險問尖銳問題，刺激分房制度有人歡喜有人愁，十數部攝影機無時無刻對準各人，由朝拍到晚，連睡房都有鏡頭。

Vinci預告節目發展「寫都無咁精采」，相信必定有人認為是劇本，但他強調所有情節百份百真實，尺度更大膽。不論騷肌養眼畫面，戀情萌芽的浪漫時刻，甚至火爆爭拗的場面統統都有：「你想有嘅畫面都會睇到。」同樣地，每位仔仔在節目內均真情流露，所有說話、行為全發自內心，是沒有Take Two的的即時反應。

拍攝期間充滿未知，也使經歷更見深刻。Calvin形容節目猶如濃縮整段人生，於短短6日飽歷喜怒哀樂。Stone則指最感動的是最終配對，因大家為節目傾盡所有，即使不是自己找到對的人，看到其他人成功配對也同樣深刻。「看到他們嘗試追尋想要的關係，好自然會代入他們，我感受好深，甚至會落淚。」

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參與節目過後，縱然仍然害怕選擇，也會反思自己的行為或決定屬對或錯，但Stone指節目讓他了解也許無分對錯，無悔就好。而本來寡言多慮的Calvin，則自言愈來愈不謹慎：「以前的我較多包袱，但現在覺得謹慎都無用，要發生的總會發生，隨遇而安。」除了因着節目有反思，也被其他參賽者的性格感染。

找到自己的影子

身為香港男男戀綜始祖，Vinci坦言即使節目聚集這麼多優秀男生，亦不代表大家可隨時撻着拍拖、開心到老，即使有幸認識到對的人，維繫一段關係亦好艱難。他指觀眾可隨節目發展，找到屬於自己的體會：「對愛情抱有期待與憧憬的人會好代入，因（節目）內有好甜蜜、好浪漫的時刻。但當中亦有好多拒絕、失望和失敗，正正告訴大家要認識一個與自己契合的人絕不容易。」

從旁看着10位仔仔的成長，Vinci指這部戀綜最感動的，是參加者願意交出真心。「大家都好真摯、好真誠。他們條件好優秀，但會否於節目裏與人建立感情，肯不肯表達，這些我都無法控制。但結果比我預期好，甚至好太多，要濃縮在20集真的好難，這20集真的非常精采。」

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