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TOPick會員有獎｜ MegaBox「周年感謝祭暨寵物嘉年華」過萬件產品限時低至1折　送你「OTO 魔術手/Qwrap無線充氣按摩頸枕」(名額10位) (價值$1,488-$2,488)

家事百科

發布時間： 2024/10/14 18:50

最後更新： 2024/10/17 12:37

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

MegaBox「周年感謝祭暨寵物嘉年華」過萬件產品限時低至1折發售

2024年度MegaBox 寵物造型比賽、MegaBox周年大抽獎

連續六周最高消費賞  梳化電器賞不停兼派限量版生日福袋

回贈高達100% 狂賞電子美食現金券

MegaBox 年度盛事「周年感謝祭暨寵物嘉年華」由即日起至11月7日舉行。今年活動獲得各大商戶的支持，推出近300個獨家優惠，涵蓋6個階段，過萬件產品低至1折，總值高達500萬元；期間更會舉辦MegaBox周年大抽獎，獎品總值超過20萬元，並有限量版周年福袋換領活動。此外，顧客可參與每周最高消費賞，連續六周梳化電器賞不停，送出近20萬元家品梳化電器。顧客食買玩後，MegaBox更每人狂賞美食現金券，回贈高達100%，人人有獎，讓顧客盡情消費盡享著數！

傢俬、家品及電器近300個獨家優惠 過萬件貨品低至1折 產品總值高達500萬元

MegaBox擁有全港最大的傢俬、家品及電器商戶，今次活動提供過萬件商品以低至1折發售，總值高達500萬元。MegaBox匯聚多間國際品牌，包括全港最大的IKEA及一眾傢俬、家品及電器旗艦店、日式百貨及國際時裝店等。

梳化節：9月27日至10月3日（共7天） - 梳化

寢具節：10月4日至10月10日（共7天）- 床上用品

傢俬節：10月11日至10月17日（共7天） - 傢俬

家電節：10月18日至10月24日（共7天） - 電子產品

寵物嘉年華：10月25日至11月7日（共14天） - 寵物用品及傢俬

周年感謝祭限定優惠：9月27日至11月7日（共42天）

精彩優惠包括：

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「周年感謝祭暨寵物嘉年華」期間，AEON的家庭生活用品區 Home Coordy 、美妝區 Glam Beautique及寵物區都推出多款優惠，並匯聚了多個人氣日本品牌，產品低至5折！

而全港最大 IKEA 也推出低至3折的限量商品，並在3樓瑞典美食站及4樓瑞典餐廳提供獨家美食與下午茶優惠！

日本「國民家品店」NITORI 於即日起至10月14日，每滿 HK$200 即減 HK$20，並有多款人氣商品優惠等你購買！

MegaBox寵物哈囉喂嘉年華「2024年度MegaBox 寵物造型比賽」成為MegaBox 寵物明星

MegaBox寵物嘉年華於10月25日至11月7日舉行，MegaBox擁有7成的寵物友善商戶，主人可以帶寵物到商戶試用寵物友善傢俬和電器，還可以到MegaBox 4樓「寵物樂園」盡情奔跑放電。而備受期待的「寵物哈囉喂嘉年華」於10月26至27日在5樓中庭舉行，活動內容豐富，包括有寵物市集、免費講座及攤位遊戲，更有「2024年度MegaBox 寵物造型比賽」，顧客可以幫毛孩出盡法寶裝扮，角逐多個造型比賽獎項，並有機會成為MegaBox 寵物明星！

同期9樓亦會舉辦「珍貴爬蟲及鸚鵡展」，展出多種珍貴物種包括，包括: 非洲球蟒、泰加蜥蜴、蘇卡達象龜及美洲鬣蜥等。公眾除了可以近距離接觸各類爬蟲動物外，在場還有小義工為大家分享爬蟲知識。今次現場特設領養鸚鵡計劃，喚起大眾對不同動物種類的關注及認識，促進保育文化。

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第一賞：「MegaBox 周年誌慶大抽獎」獎品總值逾20萬元

由即日至12月13日，顧客免費成為Mega Club會員，並消費滿HK$500或以上，即可參加抽獎，獎品總值超過20萬元，豪華大獎得主可獲得 WeWa信用卡HK$38,800免找數簽賬額（價值：HK$38,800），其他豐富獎品包括：蓆夢思®、Serta、AIRLAND雅蘭床品套裝、餐廳美食券及兒童室內遊樂場門票等，獎品豐富，讓顧客滿載而歸！

第二至五賞：連續六周 家品賞不停  最高3倍賞 送出近20萬元家品梳化電器兼派限量版生日福袋

由9月27日至11月7日期間，連續六周顧客於MegaBox購買家居佈置及用品或電子產品，即可換領日本製金治浴巾、Electrolux 式立體氣旋空氣清新機、OTO 無線式錐錐爽等禮品，而啟德、九龍灣住戶更額外賞高達HK$200 IKEA 禮品卡。

顧客在MegaBox App 上載消費單據，不單止賺取Mega Point ，還有機會贏取每周最高消費賞的豪華禮品，包括三座位真皮梳化、Bosch 廚師機、LG 空氣清新茶几等，六周送出近20萬元家品梳化電器。

MegaBox 於10月更推出「MegaBox生日福袋」換領，今年以天然物料黃麻混棉製成生日福袋，Mega Club會員可憑消費換領，內附驚喜禮品及多間商戶現金券！

第六至七賞：美食家之賞 人人有獎  回贈高達100% 狂賞電子美食現金券

由即日至11月30日，顧客於食肆及零售美食商戶消費滿 HK$200 或以上，即可扭出由商戶提供不同現金券。同時，顧客還可以於MegaBox App上載消費單據，每滿HK$100即送一套兩款電子美食現金券（總值：HK$60），每食滿HK$100減HK$30 ，最多減HK$90，美食家之賞回贈高達100%！

TOPick 新聞 x MegaBox 送出「OTO 魔術手/Qwrap無線充氣按摩頸枕」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

截止日期：10月20日（星期日）（23：59）

公佈得獎：10月21日（星期一）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。
新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

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