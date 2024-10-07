英勇救人︱10歲男孩石澳泳灘遇溺　救生員速救用時不足1分鐘獲讚：最有效的救生團隊

▲ 10歲男孩石澳泳灘遇溺 救生員速救用時不足1分鐘獲讚：最有效的救生團隊

【救生員/石澳泳灘/遇溺/英勇救人/網絡熱話】石澳泳灘再有人遇溺！日前，社交平台「小紅書」流傳一段近4分鐘的救人片段，拍攝者稱事發於石澳泳灘，一名10多歲的小男孩懷疑遇溺，僅幾秒鐘的時間，救生員就急速跳入水，救援車輛緊隨其後；前後不到1分鐘，就將小男孩救上岸。網民紛紛大讚是「最有效的救生團隊」。

最新影片：

小紅書用戶「北京大漢堡」在10月4日發佈一段近4分鐘的救人片段，拍攝地點位於石澳泳灘。港九拯溺員工會發言人胡啟榮向石澳泳灘人員查詢，事發於10月3日，當日沙灘懸掛紅旗，但仍有泳客於是無視風急浪高，落水暢泳。

從拍攝片段畫面可見，石澳泳灘水中有一名男孩浮浮沉沉，懷疑遇溺。多名救生員見狀，立即帶同救生浮標衝入水中，向懷疑遇溺男孩拼命游去；而岸邊亦有救生員拉繩，協助救人。

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幾名救生員游到男孩身邊，將他圍住並為他套上救生浮標，保持其頭部露出水面，眨眼間就將其救回岸邊。目測男孩大約十幾歲，在獲救上岸後一度坐在沙灘上平復情緒，之後便由兩名救生員攙扶救援車輛，帶走檢查。

「北京大漢堡」在影片配文補充指，從救生員入水、到將遇溺者救回岸上的過程，僅用時不足1分鐘：

突然聽到搖鈴聲，幾秒的功夫，若干救生員極速跳入水里，女救生員迅速拿來救生繩並拉開，救援車輛幾十秒就到了。從發現，搖鈴，集體救援，到把人拉走一共兩分鐘，其實從發現到撈到人也不到一分鐘。

大讚石澳泳灘救援隊：最有效的救生團隊

「北京大漢堡」又再稱讚救生員的專業：

一搖鈴所有救生員極速衝過去跳進水里，酷斃了！一個十幾歲的小男孩，孩子沒事，睜著眼睛喘著氣就被救上來了…… 石澳救生員團隊，絕對稱得上全球最專業，最勇敢，最迅速，最有效的救生團隊，帥爆了。

對此，不少網民留言「非常震撼感動」、「香港的救援都是很快的」、「真係非常之Pro（專業）」。

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不過，「北京大漢堡」提到，其實當日沙灘上每隔若干分鐘就會以粵語、國語和英語廣播，提醒沙灘民衆浪大，已懸掛紅旗，呼籲大家切勿下水。港九拯溺員工會發言人胡啟榮亦指，近日有太多同類事件，他忠告市民，要聽從救生員呼籲，注意個人安全。

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6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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