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親子好去處｜區內近10年最大灣仔合和商場11月試業　設兒童遊樂設施+6萬平方呎綠化公園

親子好去處

撰文： 李惠儀

發布時間： 25 分鐘前

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合和商場11月就會試業，大家又多一個好去處！

【灣仔/合和商場/試業/親子好去處】小朋友和大朋友又多一個好去處，合和集團位於灣仔的全新大型地標合和商場（Hopewell Mall），將於今年11月正式試業。目前商戶出租率達9成，包括多個品牌旗艦店及零售商店，更有多個兒童遊樂場進駐，商場旁邊又設有6萬平方呎的綠化公園，十分適合一家大細家庭樂！

合和商場屬於合和灣仔商圈的一部份，而Hopewell Mall Extension (HME)是合和商場延伸至船街的嶄新大型綜合發展項目，佔地逾10萬平方呎，逾6萬平方呎的綠化公園及公共休憩空間、逾7萬平方呎的展覽場地及備有1,000間客房的會議酒店。

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灣仔合和商場｜提供多元化體驗

HME集飲食、零售、娛樂於一身，勢必成為灣仔區內購物休閒新地標，而商場上蓋的合和酒店亦會於今年年底開業，與合和商場兩者合共面積逾100萬呎，而合和商場的擴展部份落成後，整個Hopewell Cluster的零售商業用地面積逾78萬呎，是灣仔區近十年最大型的新落成消閒零售綜合體。

目前新商場的出租率已達9成，其中有日本「國民家品店」之稱的NITORI更佔地50,000呎，亦有歡樂天地、Kiztopia、玩具“反”斗城、超市food le parc、The Barkyard等，提供美食、服飾、美妝、本地文創潮流品牌、親子區、汽車陳列室和期間限定店，為金鐘、灣仔及銅鑼灣一帶提供一個新的好去處。

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灣仔合和商場｜提供14小時免費泊車優惠

商場旁設6萬平方呎的綠化公園連接半山堅尼地道、日月星街及皇后大道東，並設有全港島其中一個最大停車場，提供逾400個車位，供應電動車充電樁，同時獨家推出14小時的免費泊車優惠，相當吸引！

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合和商場詳情：

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