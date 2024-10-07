  • 33°C
香港時間：2024107日 (一) 15:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐｜沙田帝逸酒店自助餐第2位$10　任食龍蝦/生蠔/和牛海膽壽司/鐵板和牛

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

沙田帝逸酒店自助餐第2位$10，任食龍蝦、生蠔、和牛海膽壽司及鐵板和牛等美食。（KKday提供圖片）

【靚媽精明眼/沙田帝逸酒店/自助餐優惠/自助餐買一送一/Buffet】近期自助餐優惠頻頻，媽媽都花多眼亂，住新界東的家庭必搶今日KKday推出的沙田帝逸酒店自助餐第2位$10優惠，當中海陸雙饗盛宴自助晚餐歎盡冰鎮龍蝦、即開生蠔、和牛海膽壽司、鐵板和牛燒，低至每位$412位；而自助午餐則任食沙田乳鴿、沙田雞粥、海鮮、Häagen-Dazs雪糕，連汽水任飲，低至每位$248。

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星級爸媽｜細女眼底有血管痣梁諾妍驚到喊　洪永城笑談餅印女：最希望她們似媽咪靚女！

沙田帝逸酒店自助餐的海陸雙饗盛宴自助晚餐精選來自世界各地的海陸時令食材，結合和牛及海鮮等美饌推出多款菜式。廚師推介有燒烤豬肋排、鐵板和牛燒、大蝦串燒、椒鹽龍蝦拑、蠔皇花膠鴨掌、和牛海膽壽司、龍蝦牛油果芒果卷、榴槤甜品、冰鎮龍蝦、即開生蠔、鐵板燒及爐端燒、日式天婦羅、自家製意大利雪糕、Häagen-Dazs雪糕等。

至於自助午餐精選美食包括沙田乳鴿、沙田雞粥、新鮮海鮮、刺身、Häagen-Dazs雪糕、各式串燒等。

點擊圖片放大
+7
+6

【KKday10月慶典限量搶–第2位$10】
海陸雙饗盛宴自助晚餐連汽水無限暢飲
用餐時間：18:00–21:30
優惠價：星期一至四$898+$10/2位，平均$454/位（原價$1,796/2位）
               星期五至日及公眾假期$976+$10/2位，平均$493/位（原價$1,950/2位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】
海陸雙饗盛宴自助晚餐連汽水無限暢飲
用餐時間：18:00–21:30
優惠價：星期一至四$980/2位，平均$490/位（原價$1,796/2位）
              星期五至日及公眾假期$1,064/2位，平均$532/位（原價$1,950/2位）

【KKday10月慶典限量搶–第2位$10】
自助午餐連汽水無限暢飲
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期一至五$536+$10/2位，平均$273/位（原價$1,070/2位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】
自助午餐連汽水無限暢飲
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期一至五$584/2位，平均$292/位（原價$1,070/2位）

班尼迪蛋。（KKday提供圖片）

以AlvaHouse豐盛美味的自助早午餐為生活添上朝氣。除了備受歡迎的烤肉、生蠔、爐端燒美食等，還有珍寶火焰雪山及琳瑯滿目的甜品，為顧客帶來滿足視覺及味覺的甜蜜享受。餐廳亦設兒童玩樂區，可同時讓孩子們盡情玩樂！

精選美食：即開生蠔、雞蛋料理（包括香檳水波蛋、班尼迪蛋及黑松露炒蛋）、各式烤肉（包括燒美國頂級牛肋肉及迷迭香烤羊腿）、珍寶火焰雪山、Häagen-Dazs雪糕、各式飲料（包括汽酒、雞尾酒及港式奶茶；只限全時段用餐者）

【KKday10月慶典限量搶–第2位$10】
自助早午餐餐連氣泡酒無限暢飲
用餐時間：全時段 11:15–16:30
優惠價：星期六至日及公眾假期$724+$10/2位，平均$367/位（原價$1,448/2位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】
自助早午餐連氣泡酒無限暢飲
用餐時間：全時段 11:15–16:30
優惠價：星期六至日及公眾假期$790/2位，平均$395/位（原價$1,448/2位）

【KKday10月慶典限量搶–第2位$10】
自助早午餐餐連氣泡酒無限暢飲
用餐時間：全時段 11:15–13:45/14:15-16:45
優惠價：星期六至日及公眾假期
              首輪$648+$10/2位，平均$329/位（原價$1,294/2位）
              次輪$614+$10/2位，平均$312/位（原價$1,228/2位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】
自助早午餐餐連氣泡酒無限暢飲
用餐時間：11:15–13:45/14:15-16:45
優惠價：星期六至日及公眾假期
              首輪$706/2位，平均$353/位（原價$1,294/2位）
              次輪$670/2位，平均$335/位（原價$1,228/2位）

*以上已包括原價加一服務費

優惠詳情：

優惠預訂期：2024年10月7日至10月13日23:59
用餐日期：2024年10月8日至11月15日
地址：香港沙田源康街1號帝逸酒店一樓
預訂網址：【KKday網站】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

foodpanda優惠碼2024｜10月foodpanda最新優惠碼合集　十周年優惠指定食物1折/印花卡獎賞/外賣優惠/折扣碼
09:00 2024/10/05
foodpanda優惠碼2024｜10月foodpanda最新優惠碼合集　十周年優惠指定食物1折/印花卡獎賞/外賣優惠/折扣碼
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
08:00 2024/10/06
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
AEON周年優惠｜AEON一連13日超市/生活用品/12蚊店低至半價　$20起任揀3件貨+送$100優惠券
09:30 2024/10/04
AEON周年優惠｜AEON一連13日超市/生活用品/12蚊店低至半價　$20起任揀3件貨+送$100優惠券

你可能感興趣

foodpanda優惠碼2024｜10月foodpanda最新優惠碼合集　十周年優惠指定食物1折/印花卡獎賞/外賣優惠/折扣碼
09:00 2024/10/05
foodpanda優惠碼2024｜10月foodpanda最新優惠碼合集　十周年優惠指定食物1折/印花卡獎賞/外賣優惠/折扣碼
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
08:00 2024/10/06
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
AEON周年優惠｜AEON一連13日超市/生活用品/12蚊店低至半價　$20起任揀3件貨+送$100優惠券
09:30 2024/10/04
AEON周年優惠｜AEON一連13日超市/生活用品/12蚊店低至半價　$20起任揀3件貨+送$100優惠券
著數優惠 自助餐 酒店 晚餐 午餐 生蠔

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月07日 時間12:05）
九龍城寨｜機場、AIRSIDE重塑《九龍城寨之圍城》場景　包括主角聚腳冰室、布滿電線後巷
九龍城寨｜機場、AIRSIDE重塑《九龍城寨之圍城》場景　包括主角聚腳冰室、布滿電線後巷
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
梅啟明結婚丨梅艷芳胞兄宣布娶泰籍女友May May　梅啟明要求梅媽現身主持婚禮
梅啟明結婚丨梅艷芳胞兄宣布娶泰籍女友May May　梅啟明要求梅媽現身主持婚禮