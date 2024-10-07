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Netflix丨飲食格鬥騷《黑白大廚》爆紅 韓國女廚神任職香港川菜副主廚

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撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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有「中華料理女廚神」之稱的朴恩影

Netflix全新飲食綜藝節目 《黑白大廚：料理階級大戰》本月初播出後，迅間惹來網民熱話，一來由於被其製作規模超豪華，同時節目中100位韓國名廚雲集，有如武林大會競逐食神寶座，過程目不暇給又充滿娛樂性，不得不佩服韓國製作人的心思。

Netflix《黑白大廚》成為

以淘汰機制進行的《黑白大廚》，有如去年大熱的另一韓國人真騷《體能之巔》，只是由極限動作變為美食比拼，節目中出現的100位名廚，當中先有20人列作一級的白湯匙級別，之後再由80位參賽者選出20人晉身成黑湯匙級別，最後由黑白兩組作廚藝挑戰。

朴恩影去年來港出任川菜餐館副主廚，並在IG分享近工作照片

節目讓觀眾一次過認識當今韓國的星級廚師陣容，進行挑戰的黑湯匙級別，當中不乏甚受歡迎的人氣女廚神，例如「中華料理女神」朴恩影(IG@IG@eunyoungo__o)，師承中華料理大師呂敬來（亦是今次的白湯匙級別），第一集中朴恩影就以一道東坡肉冰花餃子迎戰，被評審白種元大讚餃子成功保存東坡肉的鮮味而成功晉級20強，後來對戰「白湯匙」鄭智善時卻落敗。

外貌甜美的朴恩影，現年33歲，是一名餐飲管理學碩士，在飲食界出道不久已成為首爾高級酒店的總主廚，被評價為把新派中餐引入韓國的新一輩女廚師。

朴恩影去年來港出任川菜餐館副主廚，並在IG分享近工作照片

朴恩影現為香港高級川菜餐廳「Grand Majestic Sichuan」副主廚， 粉絲不妨可以去中環光顧，一嘗中華料理女廚神的功藝。

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