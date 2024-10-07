車cam直撃丨柴灣的士迎頭撞交警鐵馬　警員受傷待救的士司機驚慌道歉

▲ 的士與警察鐵馬相撞，的士司機即時道歉慰問。

柴灣在昨日（10月6日）發生一宗涉及警車的交通意外。在「交通意外求片區」等facebook群組流傳一段車cam影片，從中可見事發在10月6日早上約7時，一輛的士與警察電單車在歌連臣角道一條單線雙程路迎頭相撞。

交通警察連人帶車被撞退後，即下車並手按腰部慢慢行往路邊防撞欄，然後背倚防撞欄坐下，而的士司機表示：「唉呀！唉呀！唉呀！唉呀！唔好意思呀Sir！」同時下車了解情況。

車cam直撃丨普通話男揸波子被抄牌 向警察求情換來4個字回應

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

車cam片丨的士與警察鐵騎相撞

據悉，現年56歲的士司機當時駕車往柴灣華人永遠墳場方向行駛，與往相反方向行駛的警察電單車迎頭相撞。警員腰、腳輕傷，由救護車送往東區醫院治理。

網民紛紛留意指的士司機今次「大鑊」，也有網民幸災樂禍地用《賭神》經典對白留言：「睇怕你餐壽酒都要響赤柱擺」。

不過也有網民指的士司機第一時間道歉及反醒，此點值得稱讚。但亦有網民表示：「日頭白白開咁快；撞鬼咩！」，更提醒司機：「就算係單線雙程都好，你揸咁快做乜呢？」

車cam直撃丨黑衫司機疑不滿被「食位」 旺角馬路連環出拳雙方動手齊被捕

車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車 女乘客失平衡倒地頭部受傷

車CAM直擊│沙田九巴忽然左轉逆線兼衝燈 九巴：已即時解僱涉事車長

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】