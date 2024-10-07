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大學發展｜嶺大校長秦泗釗稱「學生會從不是嶺大一部分」　校方補充指「非大學部門」

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發布時間： 1 小時前

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嶺南大學在今年新生活動新增禁用「迎新營」字眼。（資料圖片）

嶺南大學校長秦泗釗接受傳媒訪問時，談到對於大學與學生會關係的看法，強調嶺大學生會是獨立註冊的組織，校方對學生會沒有約束力，形容學生會從來不是嶺大的一部分。他又提到，今年新增禁用「迎新營」（Orientation Camp）字眼的措施，是為教育而非懲罰學生。

嶺大補充：學生會獨立註冊　非大學「部門」

嶺大自2021年起不再為學生會代收會費，校方近年亦曾多次質疑學生會的認受性。去年9月接任嶺大校長的秦泗釗指，嶺大學生會是獨立註冊組織，大學對學生會沒有約束能力，社會對學生會才有約束力，「負責註冊的社會組織應該管他們（學生會）」，並形容學生會「從來不是嶺南大學的一部分」。

相關報道今日（7日）刊出後，嶺大校方今傍晚向本報補充指，學生會並非嶺南大學校方「部門」，故不是大學的一部分。

秦泗釗亦在訪問強調，學生是大學發展的一部分，他上任後每個學期均會與學生組織會面，今年亦有參與大學迎新活動「校園生活嘉年華」，又說他中午吃飯和外出時，學生也會跟他打招呼。

禁用迎新營字眼非為懲罰學生

本港大學去年鬧出迎新營風波，嶺大今年的新生活動，新增禁止採用「迎新營」字眼。秦泗釗回應指，學生參與活動時往往「很hyper（亢奮）」，修訂後的新生活動規則主要是讓學生學會甚麼是合適或不合適的，強調大學是以教育而非懲罰為主。

嶺大早前透露本學年的4成非本地生限額「已填滿」。秦泗釗稱，目前嶺大有約7,700名學生，按年增約1,500人，並說「再過一年就8,000了」，但因目前校園較擠逼，除非獲得政府提供更多空間，否則之後也不再想增加學生人數。

嶺大4成非本地生限額「已填滿」　全校學生增至7700人

他表示，會向政府提出要求增建宿舍，並會繼續爭取北部都會區的洪水橋專上院校用地建立「第二校園」，暫未有新進展；而大學成立深圳研究院的工作已接近完成，部分科研人員會移師深圳；另隨著去年嶺大於西九M+大樓的教學設施啟用，已緩解教學設施需求。

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