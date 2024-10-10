眼睛健康｜90歲無白內障視力極佳　毒物專家分享高齡媽媽5招護眼關鍵

【白內障／老花／視力／護眼／糖尿病／類固醇】眼睛健康可透露身體狀況？台灣臨床毒物科護理師譚敦慈的母親雖然接近90歲高齡，但仍維持著極佳視力，沒有任何白內障等疾病問題，甚至可以輕鬆穿針引線。醫生指出，白內障近年有年輕化趨勢，其中4大習慣恐成主因，她並提出5大關鍵幫助大家護眼，對抗視力退化。

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譚敦慈日前於當地健康節目「小宇宙大爆發」分享上述病例，指母親已將近90歲高齡，但眼睛狀態仍非常好，沒有白內障或任何眼疾，甚至不需要戴眼鏡便可以穿針，相較患有老花的自己視力更好。

眼睛健康｜白內障8大因素

對此，眼科醫生周宗賢則表示，以下8大因素皆可導致白內障提早出現，而譚母視力良好，則證明了她的身體狀況維持良好，因此延緩了眼睛老化情況：

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眼睛健康｜拆解4大年輕化成因+5大關鍵護眼

眼睛健康與生活作息及飲食健康息息相關關，譚敦慈指近年來白內障有年輕化趨勢，其中成因與年輕人4大生活習慣相關，需要多加注意：

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以下分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

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