AI智能︱哈佛兩學霸改造智能眼鏡變起底神器？拍片示範幾秒獲途人資料Meta咁回應

▲ 哈佛兩學霸改造智能眼鏡變起底神器？拍片示範幾秒獲途人資料，Meta對此有回應。

【AI/哈佛/哈佛大學/學霸/改造】META與知名眼鏡品牌Ray-Ban聯名推出的智能眼鏡，配備鏡頭錄影及AI功能，早前Meta的行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在Instagam個人賬戶示範新版Ray-Ban智能眼鏡的提醒功能，以便在停車場找到座駕位置。不過最近他的兩名大學師弟「青出於藍」，把智能眼鏡配合人臉辨識技術，數秒內便能把途人起底，引發私隱危機，事後META就發聲明表示，Meta智能眼鏡並無臉部辨識技術。

最新影片:

據哈佛大學工程系學生阮安富（AnhPhu Nguyen）10月1日在網上平台X發布的一段影片，阮安富與Caine Ardayfio發現，他們自行編寫具備臉部辨識功能的軟件裝入Meta智能眼鏡，然後以臉部辨識搜尋引擎PimEyes，就能實現只要看對方一眼，便可立刻獲取路上陌生人的各種個人資料。

兩人將專案命名為I-XRAY。改裝後，智能眼鏡會啟動另一個AI工具，透過搜尋公共資料庫來檢索影像中的個人詳細資訊，包括對方的姓名、地址、電話號碼、其他親戚的個人資訊等，而這些資料便會回傳至I-XRAY，智能眼鏡的用戶便能得知眼前陌生人的詳細資訊。

智能眼鏡︱擔心私隱會外洩

影片爆紅後，很多人都擔心私隱會外洩，對此META就發聲明表示「Ray-Ban Meta智能眼鏡並無臉部辨識技術。從我們所看到的來看，這些學生只是在電腦上使用公開的臉部辨識軟件，這款軟件可以處理任何來自相機、手機、錄音設備上的相片。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

智能眼鏡︱Meta回應

Meta繼續指出，Ray-Ban Meta智能眼鏡其實有設置一個LED燈，可以向其他人表明，眼鏡的用戶正在啟用拍攝功能，而用戶無法主動停止該LED警示燈功能，且Meta引入防篡改技術，來防止用戶透過膠帶遮擋LED燈。不過這款眼鏡提供了Facebook和 Instagram直播的功能，只要搭配手機你就能將眼前的畫面直接分享到網上。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

fb朱克伯格再做爸爸 他們夫婦是如何育兒的？

阮安富也強調，進行這項實驗與公開揭露實驗結果並非為了攻擊Meta智能眼鏡，因為事實上臉部辨識以及後續的搜尋工作都是將影像即時傳輸到電腦上完成，即便拿一般手機照相攝影，一樣能夠達到類似的效果。阮安富認為，真正的問題是臉部辨識軟件存在侵害隱私的風險。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】