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星級校友｜賀創校170年安排學生進行無人機表演　車婉婉為母校聖保祿校慶任司儀

親子

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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車婉婉現身母校聖保祿周年晚宴！

【直資中學/聖保祿學校/車婉婉】星媽車婉婉著緊囝囝BBQ學業，努力栽培囝囝BBQ成為小飛魚，車婉婉本身也是名校出身，她中學時代就讀Band 1聖保祿學校。上周六聖保祿學校舉行170周年慶祝晚宴，車婉婉現身晚宴兼擔任其中一位司儀，事後更於IG分享相片。

車婉婉為母校周年晚宴任司儀！（取自instagram）

聖保祿學校｜車婉婉擔任校慶司儀

車婉婉以「非常感動的晚上」形容當晚心情，能夠跟幾位師妹合作，實在令她感榮幸和珍貴，見她分享跟師妹以及校長的合照，感受良多的她寫道：

晚宴由全場大合唱校歌揭開序幕，我個水㷛當然頂唔住，所有回憶迅間強烈Playback。再在台下見番我年代的校長 Sister Damien，仲有Sister Angelina、中史老師、中文老師+班主任、RS老師、還有同屆嘅姊妹們⋯ 實在太多太多感受、太多太多愛，有著談不完的話題⋯⋯

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聖保祿學校｜車婉婉：校徽在天空上

另外，校方為隆重其事出動 1700 架無人機表演，該場表演是由聖保祿學校的同學操作，據知同學們接受為期半年的培訓，藉以培養他們的創意設計、動畫、程式設計以及表演執行等技能。

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連車婉婉這位校友也不禁讚嘆：「整個晚上母校為各位安排的所有一切，不但細心，亦很窩心。一開始，維港上空的無人機，相信已經令大家十分之震撼，一個字 - 勁！場外打咭的各個位置亦佈置得十分細緻，令大家都感覺回到母校的懷抱」

最後車婉婉衷心感謝Sister Margaret的邀請，讓她有機會為母校出一點力，她感謝對方在任以來的付出，更以聖保祿校友為榮：「感恩我們有這麼一個珍貴的機會去聚首一堂，正如我昨晚在Closing 時提到，就讓我們都帶著St Paul   ’s Convent School的精神回家，在毎個人的崗位中好好把它活出來！So proud to be a Paulinian，各位同學加油呀！希望我們好快再見」

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幼稚園入學｜聖保祿幼稚園25/26學年K1招生　一文看清申請方法+所需文件+截止日期

聖保祿學校｜港島區名校升學率高

位於灣仔區的聖保祿學校，創立於1854年，前身名為法國書院，學校於2004年9月起轉為直資中學，多年來人才輩出。該校校訓是「「為一切人，成為一切」即普助世人，無分種族、宗教及社會階層。（格前9：22）」，學生在公開試成績出眾，當中去年的文憑試成績，升讀本地學位課程比率大約 81.3%。

聖保祿學校近年更引入英國國家文憑課程（BTEC）創意媒體科，讓學生發展多元才能。據中學概覽資料，聖保祿學校中一至中六所有班別均以英語為教學語言，除了「兩文三語」之外，學生還有機會學習第三語言，包括法文、西班牙文及德文。

聖保祿學校為港島區名校！（經濟日報圖片）

聖保祿學校（小學部）與中學位於同一校舍，85%學生可升讀直屬中學。收生準則包括面試表現、學業成績、非學業成績及操行。

學費方面，聖保祿學校初中學費為每年3萬元，高中學費則為3.2萬元，有需要學生可申請學費減免，減免金額以學費百分比的形式計算，學校亦會發放生活津貼予全額學費減免的學生。至於直屬私立小學部學費則為5.5萬元，分10期繳交。

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