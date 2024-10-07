旅遊勝地｜亞洲最友善城市排行出爐台北奪冠　香港排第幾名？【附詳細排名】

【亞洲／城市／最友善城市／台灣/香港/排行榜/旅遊／遊客／旅行】日本、韓國眾所周知是國際旅遊勝地，尤其是日本更深得港人喜歡，放假一定會花時間「返鄉下」。近日由國外網站做了一項調查選出「亞洲最友善的城市」，排行榜首的城市當之無愧，然而香港亦榜上有名，不愧被譽為「盛事之都」的都市，值得旅客一訪再訪！

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旅遊勝地｜亞洲最友善的20個城市

國外語言學習網站《Preply》近日公布「亞洲最友善的城市」調查，評分準則為6大指標，當中包括 旅客回訪率、對外國旅客接受度、多元化接受度、安全分數、對外國旅客友善度、以及英語能力 ，評審亦將該國家接受免簽證護照或落地簽的國家數量，「平等指數公司」（Equaldex）提供的LGBTQ+平等指數等指標，也納入評分當中。根據上述評分準則，台北市穩奪冠軍，當中「對外國旅客友善度」項目更勇奪滿分（5/5）。該網站列舉首20名城市名單，當中香港亦榜上有名，其中一項指標更超越台北，成績不俗。其他旅遊勝地，如韓國釜山、首爾；日本東京、大阪；泰國曼谷等地亦佔排行榜上一席位。 首20名亞洲最友善的城市排名如下 ：

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4大原因當選

《Preply》網站亦分析台北市之所以奪冠的原因有4個，曾到訪台北旅遊的人都會感受到台北人普遍對外國旅客非常熱情好客，皆因他們對於多元化的接受程度同樣是穩居第一，故此能夠讓旅客有種被熱烈歡迎的感覺。台北的安全評分亦只僅次於日本京都（84.55/100），能夠讓國外旅客玩得安心且盡興。

此外，受訪者亦表示台北的夜市和街頭美食是其吸引之處，加上當地交通便利和文化景點豐富，城市內的歷史景點都保存下來讓旅客可以隨意探索，故台北奪冠當之無愧。惟當地的英語程度稍微遜色。新加坡排行雖僅次於台北，但其英語程度位居榜首，遊客回訪率亦達14%。

旅遊勝地｜亞洲最不友善的10個城市

至於盤點「亞洲最不友善的10個城市」，緬甸首都曼德勒排行榜首。雖然當地有很多美食和歷史景點，但２項關於對外國旅客的接受程度指標皆得分最低，旅客回訪率亦是最低，只有5%的訪客表示僅來過一次。其他城市排名如下：

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旅遊勝地｜5大旅遊貼士

該網站亦建議5大旅遊貼士，好讓外國旅客在到訪不同城市時，可以更融入當地文化習俗，玩得更盡興。

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