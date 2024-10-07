心酸童年｜前港姐翁嘉穗罕談悲慘身世　9歲歷喪親之痛母親患抑鬱症輕生

▲ 前港姐翁嘉穗罕談悲慘身世，9歲歷喪親之痛，媽媽患抑鬱症輕生。

【翁嘉穗/鄔友正/香港小姐/港姐】1997年港姐冠軍翁嘉穗，當選翌年即嫁年長20歲的商人鄔友正，二人婚後育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）。鄔友正近日活躍於小紅書，發文稱呼翁嘉穗為「老虎乸」，又指對方「好貪錢」，疑似激嬲老婆後又急急道歉。不過，翁嘉穗似乎未有理會，日前相約好姊妹鄭秀文（Sammi）聚會，並在Instagram罕有談及9歲時經歷喪母之痛，媽媽因抑鬱症輕生。

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香港小姐｜翁嘉穗揭母親患抑鬱症輕生

翁嘉穗於IG發文，指日前與鄭秀文相聚，並為對方慶祝生日，期間談及對生死的看法。翁嘉穗透露，其母親在她很小的時候就離世，當時她患上抑鬱症，最後更因而結束了自己的生命，終年只有30多歲，而翁嘉穗當時年僅9歲，「因為她病了一段時間，所以她出事我不是太大反應，當然有傷心、恐懼及嬲」。

▲ 翁嘉穗與好友鄭秀文（Sammi）聚會。（翁嘉穗IG圖片）

翁嘉穗又表示，經歷喪親之痛後，對生死有新的看法，「這件事給了我最大的課堂，就是我會希望及盡力經歷生老病死整個過程，希望自己可以活到滿面皺紋，滿頭白髮才離開世界，甜的酸的苦的辣的都要經歷！我不會選擇只要甜的，各樣滋味我亦會擁抱他，戰鬥到最後一刻！人生沒有完美，那麼就擁抱不完美！」

香港小姐｜鄔友正爆翁嘉穗曾患重病

翁嘉穗的老公鄔友正近日活躍於小紅書，不時發帖文跟網民互動，又透露老婆翁嘉穗曾患重病，他寫道：「連我太太自己及所有人都唔知道，就是我一生人沒有哭過，但去年在深圳工幹的時候，收到我太太重病的消息，突然間淚如洪水，竟然是我第一次流眼淚，可想而知，我有多重視佢！所以立即放下所有工作，急急趕回香港陪她！」

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翁嘉穗兒子｜學業成績優秀

現年50歲的翁嘉穗與鄔友正育有兩名兒子，大仔Jason學業成績優秀，在2018年去海外升學，入讀美國波士頓名校東北大學主修商科，畢業後再到倫敦名牌學府倫敦商學院修讀管理及金融學科碩士課程。

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翁嘉穗兒子｜文物雙全成舉重運動員

Jason在16歲那年參加「第六十屆體育節的香港健力錦標賽2017」，當中更贏得青年組的冠軍，在蹲舉、臥推舉和硬舉，同時打破了三項香港健力舉重（Powerlifting）的紀錄，一舉成名。

一直放手讓兒子自由發展的翁嘉穗，成功栽培Jason成為舉重運動員，2018年，翁嘉穗曾公開讚揚Jason於美國參加國際健力舉重比賽上取得世界冠軍，同時在深蹲及硬舉上締造兩項世界紀錄，為港爭光。

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