  • 29°C
香港時間：2024107日 (一) 19:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略·二十四節氣寒露｜入秋忌過量「補水」　中醫推介2款湯水茶飲

保健美顏

撰文： 倪慧雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【寒露／節氣／二十四節氣／水果／乾燥／中醫／茶飲／食材／養生】本月8日踏入二十四節氣寒露節氣，此時氣溫開始下跌、氣候變得乾燥容易受寒，加上中秋過後不少人喜愛吃大量水果，過分吸收水份及生冷寒涼食物，加重脾胃不適。有見及此，註冊中醫師林冠傑就分享了寒露節氣養生宜忌、11大養生食材及2大湯水茶飲，助大家紓緩節氣變化帶來的不適。

最新影片

Healthy Life
Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

二十四節氣寒露｜秋燥「補水」忌過量 醫師拆解寒露節氣養生宜忌

林醫師解釋指，二十四節氣中的寒露節氣，相較白露節氣時氣溫下降，且地面露水更多且更冷了，故而名為寒露。此時應多注意寒氣侵襲，加上秋季主氣為燥，不少人會因「秋燥而潤之」，在中秋過後開始吃很多水果，惟過分吸收水份及生冷寒涼食物，例如大量梨類水果，梨有潤燥新津止渴、但多吃容易水濕內停、阻止脾胃吸收，導致滯脹、增加脾胃負擔。

林醫師強調，中醫角度認為「脾氣燥而惡濕」，故寒露節氣建議不要過分大量攝取水，另外要避免飯後立即進食水果，建議於食飯前兩小時或食飯後兩小時食用。

除此之外，進食時亦應減少飲水、飯後可多做散步運動，但切忌過分操勞、大量出汗，而有霧氣及煙霞時亦避免外出做運動，以減少吸收止濁之氣，另外由於溫差變化漸大，林醫師建議早晚外出應多穿衣裳、中午相對較熱時間則應立即更換衣服，避免因出汗令身體外感存內。

二十四節氣寒露｜寒露節氣11大養生食材

踏入寒露節氣，林醫師建議可多食潤燥、但夾帶些許驅寒之食物，仍要切忌潤燥過分，加上香港屬室溫之地，都市人進食過急太急，容易導致脾胃滯脹，以下11大養生食材建議可多加食用，惟部分食材建議可加入生薑或陳皮，有助平衡功效、醒胃及化痰等功效，不過陳皮使用時不宜過多：

點擊圖片放大
+12
+11

二十四節氣寒露｜化濕潤燥茶

林醫師推介一款茶飲，當中谷芽及麥芽可有助緩解食肉及穀物過多之滯脹、天冬及麥冬可有助化解胃燥熱、黃皮乾有潤燥新津化痰之功，而圓肉則有助安神提神，建議於早上飲用最好：

點擊圖片放大
+5
+4

二十四節氣寒露｜陳皮海參瘦肉燉湯

湯水方面，林醫師推介一款具潤燥補氣、開胸化痰湯水，當中陳皮可有助開胸、化痰行氣化濕效果，海參則潤燥補氣、提升免疫系統功用，少量瘦肉則有助健脾養血，建議可於飯前1小時服用：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

廿四節氣｜寒露降溫迎冬易受寒　中醫5大養生貼士保暖强身【附3款滋潤食譜】
00:00 2023/10/08
廿四節氣｜寒露降溫迎冬易受寒　中醫5大養生貼士保暖强身【附3款滋潤食譜】
飲食攻略·二十四節氣白露｜入秋氣候漸趨乾燥　中醫拆解飲食宜忌+3大養生穴位
00:00 2024/09/07
飲食攻略·二十四節氣白露｜入秋氣候漸趨乾燥　中醫拆解飲食宜忌+3大養生穴位
飲食攻略·二十四節氣秋分｜秋分乾燥易脾胃生濕　中醫拆解2大消滯穴位+4大湯水茶飲
11:41 2024/09/20
飲食攻略·二十四節氣秋分｜秋分乾燥易脾胃生濕　中醫拆解2大消滯穴位+4大湯水茶飲

你可能感興趣

廿四節氣｜寒露降溫迎冬易受寒　中醫5大養生貼士保暖强身【附3款滋潤食譜】
00:00 2023/10/08
廿四節氣｜寒露降溫迎冬易受寒　中醫5大養生貼士保暖强身【附3款滋潤食譜】
飲食攻略·二十四節氣白露｜入秋氣候漸趨乾燥　中醫拆解飲食宜忌+3大養生穴位
00:00 2024/09/07
飲食攻略·二十四節氣白露｜入秋氣候漸趨乾燥　中醫拆解飲食宜忌+3大養生穴位
飲食攻略·二十四節氣秋分｜秋分乾燥易脾胃生濕　中醫拆解2大消滯穴位+4大湯水茶飲
11:41 2024/09/20
飲食攻略·二十四節氣秋分｜秋分乾燥易脾胃生濕　中醫拆解2大消滯穴位+4大湯水茶飲
健康問題 養生 美食 食譜 食用安全 運動 食水 運動 中醫師

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月07日 時間16:05）
城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
遊日注意｜日本爆「肺炎支原體」病例創10年新高　患者產生抗藥性3類人高危
遊日注意｜日本爆「肺炎支原體」病例創10年新高　患者產生抗藥性3類人高危
歲月痕跡︱54歲前港姐季軍李綺虹淡妝復出曝真實狀態　同場75歲鮑起靜竟勝一籌
歲月痕跡︱54歲前港姐季軍李綺虹淡妝復出曝真實狀態　同場75歲鮑起靜竟勝一籌
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血