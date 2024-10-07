飲食攻略·二十四節氣寒露｜入秋忌過量「補水」　中醫推介2款湯水茶飲

【寒露／節氣／二十四節氣／水果／乾燥／中醫／茶飲／食材／養生】本月8日踏入二十四節氣寒露節氣，此時氣溫開始下跌、氣候變得乾燥容易受寒，加上中秋過後不少人喜愛吃大量水果，過分吸收水份及生冷寒涼食物，加重脾胃不適。有見及此，註冊中醫師林冠傑就分享了寒露節氣養生宜忌、11大養生食材及2大湯水茶飲，助大家紓緩節氣變化帶來的不適。

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二十四節氣寒露｜秋燥「補水」忌過量 醫師拆解寒露節氣養生宜忌

林醫師解釋指，二十四節氣中的寒露節氣，相較白露節氣時氣溫下降，且地面露水更多且更冷了，故而名為寒露。此時應多注意寒氣侵襲，加上秋季主氣為燥，不少人會因「秋燥而潤之」，在中秋過後開始吃很多水果，惟過分吸收水份及生冷寒涼食物，例如大量梨類水果，梨有潤燥新津止渴、但多吃容易水濕內停、阻止脾胃吸收，導致滯脹、增加脾胃負擔。

林醫師強調，中醫角度認為「脾氣燥而惡濕」，故寒露節氣建議不要過分大量攝取水，另外要避免飯後立即進食水果，建議於食飯前兩小時或食飯後兩小時食用。

除此之外，進食時亦應減少飲水、飯後可多做散步運動，但切忌過分操勞、大量出汗，而有霧氣及煙霞時亦避免外出做運動，以減少吸收止濁之氣，另外由於溫差變化漸大，林醫師建議早晚外出應多穿衣裳、中午相對較熱時間則應立即更換衣服，避免因出汗令身體外感存內。

二十四節氣寒露｜寒露節氣11大養生食材

踏入寒露節氣，林醫師建議可多食潤燥、但夾帶些許驅寒之食物，仍要切忌潤燥過分，加上香港屬室溫之地，都市人進食過急太急，容易導致脾胃滯脹，以下11大養生食材建議可多加食用，惟部分食材建議可加入生薑或陳皮，有助平衡功效、醒胃及化痰等功效，不過陳皮使用時不宜過多：

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二十四節氣寒露｜化濕潤燥茶

林醫師推介一款茶飲，當中谷芽及麥芽可有助緩解食肉及穀物過多之滯脹、天冬及麥冬可有助化解胃燥熱、黃皮乾有潤燥新津化痰之功，而圓肉則有助安神提神，建議於早上飲用最好：

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二十四節氣寒露｜陳皮海參瘦肉燉湯

湯水方面，林醫師推介一款具潤燥補氣、開胸化痰湯水，當中陳皮可有助開胸、化痰行氣化濕效果，海參則潤燥補氣、提升免疫系統功用，少量瘦肉則有助健脾養血，建議可於飯前1小時服用：

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