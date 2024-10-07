城寨電影展｜內地客稱有助了解香港歷史和文化　美術總監冀觀眾近距離接觸電影畫面

▲ 有內地旅客指最喜歡理髮店的場景。（曾耀輝攝）

旅發局、機管局及文體旅局轄下的文創產業發展處與《九龍城寨之圍城》電影出品方合作，今（7日）起於機場展出電影場景，有旅客表示剛下飛機就被展覽吸引，認為有助了解香港的歷史和文化；亦有港人大讚展覽的還原度高。電影美術總監透露，設計展覽較拍攝時難度更高，形容「所有細節都唔可以miss」，冀讓觀眾近距離接觸電影畫面。

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本身是電影工作者、來自無錫的張小姐表示，自己沒有看過《九龍城寨之圍城》，但甫抵埗接機大堂，已被展覽吸引，並猜想這是還原電影場景的展覽。她指，內地亦有類似的展覽，展出使用過的電影道具和佈景，但重新還原及於機場展出就比較少見，認為這個形式很好，吸引旅客停下腳步參觀，了解香港的歷史和文化。

來自廣東的吳小姐透過電影才認識九龍城寨這個地方，最喜歡劉俊謙飾演的「信一」。她指，最喜愛4位主角最後坐在簷篷望天，看著飛機飛過的一幕，認為有舊時代過去、迎接新時代的含義。她又大讚政府在機場舉辦展覽，因在其他地方的話未必會特地去，在機場則可以在下飛機後順度「打卡」，吸引旅客停留。來自深圳的莫小姐則最喜歡理髮店的場景，認為展覽可吸引旅客「打卡」及「凑熱鬧」，支持港府再辦類似的活動。

港人郭先生小時候有去過九龍城寨，大讚電影及展覽的還原度高。對於當局舉辦展覽吸引旅客，郭先生認為該電影可引起港人共鳴，「唔係香港人就難講啲」，舉例指如港人去泰國旅行，看到有關泰國電影的展覽，未必會有興趣及共鳴。除了電影場景外，他認為政府可還原具歷史價值及已拆卸的建築物，相信會有一定的吸引力。

展覽美術指導王慧茵指，展覽籌備了數月，揀選幾個精選場景，希望觀眾感受電影的細節。她特別提到，電影中冰室內魚缸有一條活魚，惟現場不能養魚，因此改用附有滾軸式裝置的道具魚，重現戲中魚的真實感。被問到展覽的籌備難度，她指電影已經拍完一、兩年，美術組要重新搜集資料及設計製作，希望觀眾感受兒時看到的模樣。

《九龍城寨之圍城》美術總監麥國強則指，設計展覽較拍攝時難度更高，因要顧及安全措施，亦要確保材料和顏色都要符合環保要求及沒有傷害性，花的時間更多。他形容展覽「好正」，「所有細節都唔可以miss」，冀讓觀眾近距離接觸電影畫面。

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