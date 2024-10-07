肝癌｜醫生連收2名肝癌男病人　不喝酒卻有一致命共通點：很多人中

【肝癌／肝癌症狀／肝癌成因／PM2.5／拜神／護肝】不喝酒為何仍會患上肝癌？台灣有醫生近日分享2個類似病例，兩名同樣是80多歲的男病人一同患上肝癌，事前從沒有先兆，而平日亦不喝酒。惟後來醫生發現，他們原來有同一個習慣，然而這個習慣正正就是致癌元兇，猶如「殺人於無形」。

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肝癌｜不喝酒卻患肝癌 揭拜神釀禍

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《小宇宙大爆發》分享病例，指兩名年屆80歲的男病人平日沒有喝酒習慣，亦非高危族群，如乙型肝炎或丙型肝炎帶菌者。兩名病人一直自覺肝臟健康不錯，直到突然感覺右腹不適來求醫，才發現同患肝癌。錢政弘指，由於連續兩名病人病歷相似，且同確診肝癌，遂深入了解兩人背景，發現兩人家中同樣設有神明廳，每天會固定時間上香拜神。有時下雨天甚至會關上窗戶，在室內點香進行拜神儀式。他指出，這樣做導致空氣不流通，亦完全忽略燒香時會釋放高濃度的PM2.5。

肝癌｜長期接觸PM２.５同致肺癌和肝癌

很多人都以為PM2.5是導致肺癌的因素，但事實上毒素會殘留體內，循著血液帶到不同器官。錢政弘解釋，當懸浮微粒透過肺部吸進體內，最直接會導致肺癌的危險因素，而進入體內的毒素會經由肺部氣泡細胞，再滲透至微血管，循著血液循環流動到不同器官，最後停留在肝臟。肝臟是身體重大排毒的器官，懸浮微粒會導致肝臟發炎，從而增加肝臟負擔。長久接觸這些致癌物，會增加罹肝癌機率。

肝癌｜３方法降罹癌風險

他強調，不論是煮食時產生的油煙、拜神的濃煙或是燃點香煙的煙霧，由高溫產生的懸浮微粒一旦吸進人體，同樣會致癌，威脅健康。故此，他建議老人家拜神時，可以在戶外或空氣流通的空曠地方進行點香儀式。然而，現時很多寺廟已經捨棄傳統點香儀式，只要是誠心的善信，只用雙手拜神亦可。

5大傷肝因素

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肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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