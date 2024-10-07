結業潮｜南小館全線結業最後分店營業至10月中　網民分析執笠原因建議原址開呢類舖頭

▲ 連鎖上海菜餐廳南小館全線結業，最後分店營業至10月中。（經濟日報資料圖片）

【結業潮/執笠/南小館/連鎖餐廳/中菜館】最近多間食肆接連結業，上海小南國旗下品牌的連鎖餐廳「南小館」，繼早前荃灣愉景新城分店結業後，最後一間位於青衣城的分店亦將於10月中結業，意味著南小館將全線結業。

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南小館全線結業｜最後分店營業至10月中

最近有網民於Facebook群組「青衣街坊吹水會」分享圖片，可見南小館青衣分店貼出結業通知，指由於租約期滿，分店將於營業至10月13日（星期日），又感謝顧客多年來的支持。

▲ 網民發現南小館青衣分店貼出結業通知。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

南小館全線結業｜高峰期擁逾10分店

南小館是連鎖上海菜餐廳，2012年在香港開業，高峰時期開設逾10間分店，餐廳以「新上海人、新上海菜」作為概念，提供多款上海菜式及點心，例如鮮肉小籠包、老壇酸菜魚、麻辣乾鍋蝦等等。

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南小館全線結業｜網民分析結業原因

南小館全線結業的消息一出，隨即引起網民熱議，不過大部分人似乎未感到可惜，更分析結業原因，直指「難食」、「太好啦，終於執笠」，亦有網民建議在同一位置開設日本餐廳，或者松本清、DON DON DONKI等生活百貨店。

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