創新科技｜「科大-信和百萬獎金創業大賽」結果出爐　有隊伍研發出天然防蟲顆粒及綠氫催化劑獲勝

▲ 信和集團顧問 (創新)、科大綜合系統與設計學系客席教授楊孟璋工程師（右六）、科大創業中心總監凌恒然教授（左七）與香港科技大學組勝出隊伍合照包括銀獎得主EC Innovation Limited；金獎得主TerraGreen Limited及白金獎得主Pest0。（主辦單位提供）

香港科技大學（科大）與信和集團（信和）舉辦「科大-信和百萬獎金創業大賽」，為有志創業的年輕人提供創科發展平台。今屆大賽首度開放予海外大學生參加比賽，吸引近340隊來自本港及海外的隊伍競逐獎項，其中Pest0、TerraGreen Limited以及EC Innovation Limited分別榮獲比賽白金獎、金獎及銀獎， 而今年新增的「國際學生組賽道」，獲獎隊伍分別來自新加坡的HydroTech Solution、新加坡的Pawsible Foods及美國的Empathera。

可持續發展和醫療保健是今年「科大-信和百萬獎金創業大賽」的焦點議題，各參賽隊伍善用創新科技，以創意解決方案應對環境與健康等挑戰。白金獎得主Pest0，正在申請專利的解決方案為世界首創，所生產的天然防蟲顆粒由回收橡膠、精油和納米粒子製成，能有效預防害蟲。它具有環保、可重複使用和安全的特點，提供比競爭對手多的保護，有助飼主實現無害蟲環境。其在香港有超過10個活躍的企業對企業客戶，包括Orkin和Winson Group，並已部署超過800個顆粒裝置，用於室內和室外空間的防鼠工作，有建築工地在發生嚴重鼠患後，已保持超過12個月無鼠狀態。

至於國際賽到的白金獎得主則為HydroTech Solutions，其通過在產品中運用增加70%更具成本效益的催化劑，幫助質子交換膜 (PEM) 電解器製造商，實現比行業標準高15%的氫氣產量，同時降低成本。這些高效且性能優越的高性能PEM電極，精準地解決了綠色氫氣生產行業面臨的高成本和低氫氣產量的痛點。技術受到兩項待審專利的保護，亦有來自中國、新加坡、英國和其他國家的電解槽製造商對此表示興趣

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，今屆有近4分之1的參賽隊伍來自15個國家，國際參與有助豐富比賽的多樣性，亦促進多元的思想交流。未來透過更廣泛的全球參與，希望鞏固香港作為國際創新和初創孵化樞紐的地位。

信和集團集團聯席董事黃永龍表示，深信創新科技是建構更美好生活的重要元素，很高興連續第七年與科大團隊合作，培育具創業夢想及有抱負的年輕人，尤其將環境、社會及管治元素融入項目當中，為應對全球挑戰帶來解決方案，期望今年的得獎者與歷屆一樣，充分利用獎金作為種子資金，實現創業目標，努力不懈繼續研究和業務發展工作，共同促進創新和技術領域的可持續發展。

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