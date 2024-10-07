  • 31°C
香港時間：2024107日 (一) 17:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

創新科技｜「科大-信和百萬獎金創業大賽」結果出爐　有隊伍研發出天然防蟲顆粒及綠氫催化劑獲勝

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

信和集團顧問 (創新)、科大綜合系統與設計學系客席教授楊孟璋工程師（右六）、科大創業中心總監凌恒然教授（左七）與香港科技大學組勝出隊伍合照包括銀獎得主EC Innovation Limited；金獎得主TerraGreen Limited及白金獎得主Pest0。（主辦單位提供）

香港科技大學（科大）與信和集團（信和）舉辦「科大-信和百萬獎金創業大賽」，為有志創業的年輕人提供創科發展平台。今屆大賽首度開放予海外大學生參加比賽，吸引近340隊來自本港及海外的隊伍競逐獎項，其中Pest0、TerraGreen Limited以及EC Innovation Limited分別榮獲比賽白金獎、金獎及銀獎， 而今年新增的「國際學生組賽道」，獲獎隊伍分別來自新加坡的HydroTech Solution、新加坡的Pawsible Foods及美國的Empathera。

可持續發展和醫療保健是今年「科大-信和百萬獎金創業大賽」的焦點議題，各參賽隊伍善用創新科技，以創意解決方案應對環境與健康等挑戰。白金獎得主Pest0，正在申請專利的解決方案為世界首創，所生產的天然防蟲顆粒由回收橡膠、精油和納米粒子製成，能有效預防害蟲。它具有環保、可重複使用和安全的特點，提供比競爭對手多的保護，有助飼主實現無害蟲環境。其在香港有超過10個活躍的企業對企業客戶，包括Orkin和Winson Group，並已部署超過800個顆粒裝置，用於室內和室外空間的防鼠工作，有建築工地在發生嚴重鼠患後，已保持超過12個月無鼠狀態。

至於國際賽到的白金獎得主則為HydroTech Solutions，其通過在產品中運用增加70%更具成本效益的催化劑，幫助質子交換膜 (PEM) 電解器製造商，實現比行業標準高15%的氫氣產量，同時降低成本。這些高效且性能優越的高性能PEM電極，精準地解決了綠色氫氣生產行業面臨的高成本和低氫氣產量的痛點。技術受到兩項待審專利的保護，亦有來自中國、新加坡、英國和其他國家的電解槽製造商對此表示興趣

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，今屆有近4分之1的參賽隊伍來自15個國家，國際參與有助豐富比賽的多樣性，亦促進多元的思想交流。未來透過更廣泛的全球參與，希望鞏固香港作為國際創新和初創孵化樞紐的地位。

信和集團集團聯席董事黃永龍表示，深信創新科技是建構更美好生活的重要元素，很高興連續第七年與科大團隊合作，培育具創業夢想及有抱負的年輕人，尤其將環境、社會及管治元素融入項目當中，為應對全球挑戰帶來解決方案，期望今年的得獎者與歷屆一樣，充分利用獎金作為種子資金，實現創業目標，努力不懈繼續研究和業務發展工作，共同促進創新和技術領域的可持續發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

信和 大學 可持續發展 創業 創新科技及應用

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月07日 時間12:05）
九龍城寨｜機場、AIRSIDE重塑《九龍城寨之圍城》場景　包括主角聚腳冰室、布滿電線後巷
九龍城寨｜機場、AIRSIDE重塑《九龍城寨之圍城》場景　包括主角聚腳冰室、布滿電線後巷
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
梅啟明結婚丨梅艷芳胞兄宣布娶泰籍女友May May　梅啟明要求梅媽現身主持婚禮
梅啟明結婚丨梅艷芳胞兄宣布娶泰籍女友May May　梅啟明要求梅媽現身主持婚禮