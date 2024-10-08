食道癌風險｜大量飲酒易患食道癌　醫列3類人不適合飲酒1特徵患病風險高14倍

▲ 有醫生列出3類不適合喝酒的人士，其中擁有1種特徵者患食道癌風險比其他人高14倍。

【食道癌／飲酒／患癌風險/症狀/高危/酒精／臉紅／宿醉／乙醛／乙醛去氫酶／致癌物／】都市人生活壓力大，偶爾小酌一杯紓壓亦不足為奇，然而並非每個人的體質都適合飲酒，大量飲酒亦有機會引起健康問題。有醫生就列出3類不適合飲酒的人士，並特別提醒其中1種特徵為警訊，此類人罹患食道癌的風險比其他人高出14倍，需特別小心。

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台灣胃腸肝膽專科醫生吳宗勤日前在個人Facebook專頁發文，指出煙、酒和檳榔並列食道癌3大殺手，而過熱及過酸的飲食亦會增加患上食道癌的機會，提醒市民多加留意。

他提到，如果喝酒時容易臉紅，便代表身體正在發出警號，向你表達「我不適合喝酒」。到底喝酒臉紅代表甚麼？吳宗勤就解釋，這實際上與酒精的代謝有關，當究竟進入人體內，會先由「乙醇去氫酶」代謝成毒性乙醛，之後再由「乙醛去氫酶」代謝為無毒的乙酸，最終代謝成二氧化碳和水。

然而值得留意的是，近半數亞洲人有ALDH2基因缺陷，體內缺乏代謝乙醛的基因，因此這些人一旦喝下大量酒精，便會出現無法代謝致癌物乙醛的情況，導致這些物質在體內累積，繼而使血管擴張，產生酒後臉紅的現象。

他列出以下3類不適合喝酒的人士，供市民參考。

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吳宗勤特別提醒，喝酒容易臉紅的人士，其罹患食道癌的風險比其他人高出14倍之多，如果每天攝取超過30克酒精，患癌風險甚至會超過100倍。至於30克酒精實際上是多少，他經過計算後指出，大約為50ml的58%高粱、50ml的60%威士忌、200ml的15%紅酒，或者600ml的5%啤酒。

他最後亦強調，基本上代謝酒精速度慢、容易出現醉酒相關症狀的人士都不適合喝酒，而臉紅則是最容易發現的「食道癌保護色」，呼籲市民一旦看見親朋好友喝酒後易臉紅「就不要再灌他酒了」。此外，就算喝酒不容易臉紅，他也不建議多喝，畢竟喝酒帶來的危害並不止食道癌。

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癌症殺手｜食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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6大早期症狀+2大後期症狀

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食，病人體重會下降，導致營養不良。當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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