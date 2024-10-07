舒適堡｜私隱專員公署：正了解「perFIT」接手後私隱轉移安排　以便向新投資者提供適切協助

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連鎖健身美容集團舒適堡早前「暫時結業」後，灣仔分店一個月前由「Healthy」暫時經營，直至日前再轉手，由新品牌「perFIT」經營部分分店。

私隱專員公署表示，關注新投資者獲取原有客戶個人資料的安排，私隱專員公署繼早前就事件對舒適堡展開循規審查後，已主動聯絡新投資者，了解客戶個人資料轉移的安排及索取相關文件，以便公署向新投資者提供適切的協助，確保有關安排符合《個人資料（私隱）條例》的相關規定。



一般而言，在收集個人資料方面，《私隱條例》的保障資料第1(3)原則訂明，資料使用者必須採取所有切實可行的步驟，在收集資料時或之前告知資料當事人所收集的資料將會用於甚麼目的、資料可能會轉移予甚麼類別的人士、資料當事人有責任或可自願提供該資料、資料當事人若不提供該資料便會承受的後果等。

使用個人資料方面，保障資料第3原則規定，除非得到資料當事人自願及明確的同意，否則個人資料只限使用（包括披露或轉移相關資料）於收集時述明的目的或直接相關的目的。



私隱專員公署呼籲受影響客戶若關注轉移個人資料的安排，可向新投資者或公署作出查詢（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）或投訴（電話：2827 2827、電郵：complaints@pcpd.org.hk）。

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