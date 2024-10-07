樂壇天后︱麥當娜一家3人癌症亡　半個月內繼母與弟弟相繼離世

▲ 麥當娜半個月內繼母與弟弟相繼離世。

現年66歲樂壇天后麥當娜(Madonna)半個月內痛失兩至親！麥當娜繼母Joan Sicon上月24日因癌症去世後不到兩周，其弟弟Christopher Ciccone，於本月4日亦因癌症去世，得年63歲，兩人離世日期只相隔10日。而麥當娜的親母，在她5歲的時候都因為癌症離世，一家人有3人因癌魔而奪去性命。

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麥當娜與弟弟Christopher感情深厚，是她出道初期的伴舞，一直伴隨及協助家姐在樂壇闖盪，後來更負責麥當娜的舞台表演設計和服裝，為家姐的舞台表演提供技術上支援。他又曾為老牌爵士歌手Tony Bennett和鄉村音樂歌手Dolly Parton執導了MV，是一位非常有才華的人。

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雖然兩人同父異母，但無阻兩姊弟的感情，Christopher曾推出過一本暢銷書《Life With My Sister Madonna》，書中她提到有一段時間與Madonna的關係非常緊張，又回憶與姐姐一起全球巡演時的快樂時光，以及一切有關天后的浪漫愛情故事。

麥當娜5歲時親母因為癌症病逝，之後她的父親Silvio Ciccone再娶，繼母Joan Sicon誕下兒子Christopher與妹妹Jennifer。

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