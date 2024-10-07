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糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖

【周潤發/發哥/糖尿病/血糖/控糖飲食/穩定血糖/跑步/飯後習慣】現年69歲的影帝周潤發（發哥）熱愛跑步行山，經常被市民野生捕獲。不過，儘管生活作風非常健康，快將登七的發哥同樣面對著疾病威脅：他曾自揭患有糖尿病，有時只會吃一頓飯。透過調整飲食，發哥有一套與糖尿病的共處之道，幫助他穩定血糖。

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Healthy Life
Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，分享了發哥與糖尿病共處的4大飲食方針：有4種食物優先選擇進食， 可以幫助血糖平穩之餘，降低罹患心血管疾病的機率。

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另外，高敏敏提醒，糖尿病患者有3類食物要少吃：

1. 含鹽量高食物

  • 例如炸物、醃漬物、加工肉；
  • 鈉含量過高 易增加身體血管負擔，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病。

2. 甜食、含糖飲料

  • 易導致血糖上升；且精緻甜點的油脂含量高，會增加罹患心血管疾病的機率。

3. 酒類

  • 空腹飲酒易導致血糖驟降，可能造成生命危險；而飯後飲洒，易致血糖飆升，不利控制血糖。

而衆所周知，發哥喜歡跑步；飯後培養慢跑習慣，會更有效控制及穩定血糖。

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發哥看淡生死「沒有甚麼可以害怕的」

發哥在2023年10月5日出席韓國釜山國際電影節記者會，大方回應當年7月自己被驚傳死訊的傳聞。他表示，自己對傳離世的新聞毫不在意，認為活在當下最重要，把生死看得很淡，坦言：

有生，必有死。我不太關心皺紋、不怕變老。相反，沒有甚麼可以害怕的，因為這就是生活。

發哥更開玩笑地說：「也許我在跑步的時候會死掉，那時也不會有虛假消息了。」並認為人達某年齡，該找屬於自己的興趣和嗜好，最重要是保持健康。

同場加映：糖尿病8大症狀

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