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飲食攻略｜這2種水果一齊食高血壓死亡風險降43%　研究：每周吃此份量效果最佳【附10大護心食物一覽】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

這2種水果一齊食，高血壓死亡風險降43%。

【高血壓／膽固醇／心臟病／中風／爆血管／護心食物／通波仔】常言道，一日一蘋果，醫生遠離我。過往已經有研究實證，多吃蘋果能有助維持心血管健康。今年再有研究發現，每周適量合併蘋果和這種水果一同食用，能有助降低血壓及其死亡率高達43％，患高血壓人士不妨一試！

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Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大成因+調經宜忌

高血壓｜蘋果+香蕉 有助降高血壓死亡率

大連醫科大學第二附屬醫院研究團隊今年3月在《Frontiers in Nutrition》國際期刊上，發表一項關於高血壓患者食用水果與死亡風險的論文，指出高血壓患者多吃香蕉和蘋果能夠降低其死亡風險；將兩種水果一同食用更能夠將益處最大化，從而降低達43%死亡風險。

高血壓｜每周食3至6次 成效最顯著

研究人員追蹤2,480名高血壓患者10年，當中發現每周食用蘋果3至6次的人相比少吃蘋果的人，死亡風險降40%；同樣地，每周食用香蕉3至6次的人，死亡風險降24%。然而，每周一併食用蘋果和香蕉3至6次的高血壓病人，與少吃兩種水果的病人相比，死亡風險顯著下降43%。研究結果亦顯示，食用其他水果，如梨、菠蘿和提子對於降低死亡率沒有顯著幫助。

高血壓｜過往研究實證蘋果香蕉能降血壓

為何食用蘋果和香蕉能夠有助改善高血壓？過往已有多項研究指出，蘋果含豐富膳食纖維，對於降低膽固醇有顯著幫助，改善血管彈性，從而降低血壓。此外，蘋果亦富含黄烷醇，能夠有效降低舒張壓。而香蕉則含豐富鉀離子，能夠幫助身體排出鈉，降低因高鈉引起的血壓上升。

相關文章：高血壓｜醫生拆解高血壓迷思　教6招有效控制病情或可逆轉

高血壓｜5大高血壓生活建議

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高血壓｜10種護心食物

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