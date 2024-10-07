鋼琴尖子︱港華生赴英參加國際賽奪亞軍　媽媽教導成推動力：堅持自己選擇的路

▲ 媽媽的教導，李珀羽銘記在心。

【香港華仁書院/港華/尖子/鋼琴/名校】本港有很多學生在國際的音樂舞台上大放異彩，就讀香港華仁書院中六的李珀羽（Jetthew）就是其中之一。珀羽近期在國際鋼琴比賽中連創佳績，展現了他非凡的音樂才華和堅韌不拔的精神。這位年輕的鋼琴家不僅在本地舞台上脫穎而出，更在國際賽事中屢獲殊榮，為香港爭光。

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在最近舉行的香港學校音樂節中，珀羽在金牌組中摘得桂冠，展現了他出眾的演奏技巧。這份卓越的表現不僅贏得了評委的一致好評，更使他獲得了進一步試音和面試的機會。經過激烈的競爭，珀羽最終榮獲「葛量洪音樂獎」，這項殊榮不僅帶來了榮譽，更為他贏得了於7月初參加英國威爾斯「蘭戈倫國際藝術音樂節」的全額資助，包括機票、住宿和參賽費用。

港華尖子︱揚威海外為港爭光

在「蘭戈倫國際藝術音樂節」的「國際青年演奏家（15-21歲組別）」賽事中，面對來自各種樂器的優秀選手，他沉著應戰，最終奪得亞軍，在國際舞台上為香港爭光。

珀羽分享道：「我整個暑假都是很興奮的，因為能到不同地方比賽，能跟其他優秀音樂家交流，這是非常難得的學習機會。在英國，除了正式的比賽，大會還安排了我們在紀念碑前、在草地上的小舞台來了兩場隨性一點的彈琴表演，我還彈了自己作的曲子，看見大家陶醉在我的音樂當中，我覺得很滿足，同時也開始學習到如何在不同的環境中調整自己的表現，以跟觀眾產生共鳴。」

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港華尖子︱日本比賽奪冠

珀羽的暑假音樂之旅並未止步於此。緊接著，他於8月遠赴日本金澤，參加第七屆石川國際鋼琴比賽。這場比賽的初賽早在2024年3月就以線上形式展開，經過兩輪嚴格的視頻選拔，珀羽成功晉級決賽。在Junior three組別的激烈競爭中，他憑藉精湛的技藝和富有感染力的演奏，最終摘得桂冠，同時獲得了特別評審獎——Julius-Jeongwon KIM Award。

「在金澤的比賽中，參賽者需要在彈奏前用一分鐘介紹自己的曲目，你必須非常了解自己彈奏的音樂才能有更好的表達，這對我來說是一種非常新鮮的體驗。另外，參加這種高水準的比賽時學會如何在壓力下保持冷靜的好機會，也可以讓我感受到每個音符的演繹都會影響著整體的表現，所以在未來的練習中一定更加注意細音色、節奏和情感的傳遞。」珀羽如是說。

港華尖子︱5歲開始學鋼琴

珀羽的音樂之路始於4歲，當時他對鋼琴產生了濃厚的興趣，並主動要求學琴。在經過母親一年的細心觀察後，確定了他對鋼琴的熱愛是發自內心的，於是在5歲時開始了正式的鋼琴學習。從那時起，珀羽就與鋼琴結下了不解之緣。

隨著年齡的增長，珀羽的音樂才華日益顯現。 2014年，年僅9歲的他在迪士尼90週年鋼琴比賽（香港及中國地區）中贏得了他的第一枚全國金牌。 2019年，他在香港金紫荊青少年鋼琴國際比賽中再次奪冠，並被選為「金紫荊年度青少年音樂家」。 2022年，珀羽於疫情期間前往德國越級參加Ettlingen國際鋼琴比賽，成功晉級決賽。 2023年，他在史坦威國際青少年鋼琴比賽（港澳區）中獲得第一名，代表香港參加全國比賽，並在激烈的競爭中進入半半決賽。

▲ 李珀羽感謝母校香港華仁書院的支持，讓他可以平衡音樂與學業發展。

港華尖子︱感恩學校支持平衡學業與夢想

面對繁重的學業與專業音樂發展的雙重挑戰，珀羽展現了超乎尋常的毅力和時間管理能力。他深深感謝母校香港華仁書院的支持，使他能夠在學業與音樂夢想之間取得平衡。除了華仁有DSE音樂課可以讓他選修，珀羽特別提到學校音樂老師Mr. Tam在疫情後創立的Music Alliance，為他提供了更多獨奏、合奏的機會，甚至在學校舉辦「利瑪竇學生音樂劇」時讓他學習並擔任指揮，大大拓展了他的音樂視野。

珀羽認為，音樂不僅是個人的修煉，更是一種與人溝通的語言。今年7月，他與同學們共同代表香港華仁書院參加了由教育局課程發展處藝術教育組及香港電台第四台合辦的「學界音樂達人大挑戰」，獲得金獎和最佳合作獎，充分體現了他的團隊精神和對音樂的熱愛。當被問及在學琴路上是否曾想過放棄時，珀羽堅定地搖頭，微笑著說：「媽媽從小教導我，只要是自己選擇的路，就要學會堅持。」這份堅持和熱愛，正是推動他不斷前進的動力。

港華尖子︱未來計劃考好DSE

再問到珀羽未來有什麼計劃？他幽默地說：

考好DSE！哈哈哈……

珀羽的成就不僅展現了他在音樂方面的非凡天賦和勤奮努力，更體現了他在學業與音樂之間取得平衡的卓越能力。相信在未來，這位充滿潛力的年輕音樂家將繼續在國際舞台上綻放光彩，為香港爭光。

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