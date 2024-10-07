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李啟言傷勢丨阿Mo生活要靠別人幫忙感無奈　李盛林So Ching盼審訊還公道

社會

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最後更新： 53 分鐘前

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阿Mo父親透露，兒子為自己生活要靠別人幫忙感無奈。

【李啟言 / 阿Mo / 李盛林 / So Ching / 蘇芷晴】男團MIRROR在2022年於紅館舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，可是2022年7月28日發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）重創至今兩年多仍然需要留醫接受治療

MIRROR演唱會事故至今已經逾兩年，工程總承辦商「藝能工程有限公司」3名職員涉虛報設備重量，被控串謀欺詐等罪，案件將於本月16日開審，為阿Mo討回公道。

李啟言傷勢丨阿Mo生活要靠別人幫忙感無奈　李盛林So Ching盼審訊還公道

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李啟言傷勢丨So Ching轉發李盛林代禱信

而阿Mo父親牧師李盛林由兒子受傷起，每周發代禱信，日前他在代禱信表示期望司法過程能彰顯公平公義，還兒子阿Mo失去青春歲月和活動能力的一個公道。

李盛林指，阿Mo經過兩個月不斷的操練四肢，其負重能力已稍微增強，比如在某次刺激脊椎神經後，阿Mo手部局部左右移動訓練可加上8磅的負重，令其手腳肌肉逐漸增強。

李盛林牧師（左）曾上《舊日的足跡》節目接受主持車淑梅（右）訪問。

可是李盛林在信中卻無奈稱，阿Mo受傷前對自己要求很高，惟如今連輕微移動手腳、搔癢等簡單動作都無法自理，對每件事都要要求他人幫助感到辛苦和無奈，包括坐姿要是坐歪亦要別人幫忙調正，故擔心給他人帶來麻煩。

李盛林期望阿Mo能夠適應和接受當下需要他人幫助，也期望照顧者能有智慧地與阿Mo互動。

至於此次不幸事故以來一直對男友阿Mo不離不棄的蘇芷晴（So Ching），在個人IG以Story方式分享代禱信，並寫道「希望你能用少少時間細心閱讀」，盼更多人關注此事。

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