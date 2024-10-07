傑出教學獎｜港大率跨院校推「全能有情教育」　教學生逆境抗壓獲獎

▲ 「全能有情教育（HAVE）」團隊於「協作團隊組別」獲獎。（梁薾心攝）

教資會今日（7日）公布本年度「教資會傑出教學獎」得獎名單，其中由香港大學教育學院及教與學創新中心教授陳嘉玉領導的跨院校「全能有情教育（HAVE）」團隊，於「協作團隊組別」獲獎。團隊積極助學生裝備14種全人能力，以在擁有專業知識同時，懂得如何面對逆境等，對親友以至世界有「情」 。

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「為人父母你想小朋友飛黃騰達，做醫生、律師、工程師，或希望他們有不同共通能力，可以應付世界的改變及壓力？」陳嘉玉形容，學生讀書固然重要，但懂得活學活用、關心社會、愛護家人更重要，本地及海外僱主調查亦反映，他們希望大學不只教授學術知識，亦要讓學生裝備常識、批判性思考能力、應對危機和逆境的韌性等。

由陳嘉玉、嶺南大學服務研習處總監高永賢、科大副學務長及工程教育創新中心副主任陳銳斌、浸大全人教育教與學中心總監鄺福寧，及港大學生事務長及教授謝樹基組成的「全能有情教育」團隊，在過去8至10年期間，利用自身專業知識和網絡，精心構建全人能力發展框架，透過舉辦活動、課程等，助學生積極發展14種全人能力，如創造力、領導力等。

團隊亦積極參與學術研究，且建立實踐社群，推動逾1,325名教育工作者共享知識與創新教學方法；又成立國際全人能力會，開展全人能力課程認證路向，至今已認證20至30個課程。

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對於今次獲獎，陳嘉玉形容是如虎添翼，目標在明年初成立全能有情教育中心，開辦一系列短期網上微型課程及推廣，進一步發展、評估及認證全人能力，成為不同院校的典範及借鏡，並鞏固香港在有關領域的全球領先地位。

謝樹基補充說，團隊就如製造土壤，助學生在平台發展多種全人能力，變得更有情感，認為其他院校可效法，推出不同有關活動。他並說時下年輕人渴望與同輩、家人、校方或社會建立互信關係，而團隊亦正希望助他們鞏固關係，「在高舉效率時代，科技是很好的工具，但這份情是不可代替。」

陳銳斌則說，團隊盼讓全能教育不僅可透過課外活動或個別科目做到，而是成為所有課程的基礎，改變整個教育模式。他料隨着生成式AI持續發展，在未來高等教育中，知識傳授元素的佔比會愈來愈低，更多着重於全人發展。

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記者：梁薾心