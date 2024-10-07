星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女

▲ 毛舜筠細女區亦山從英國著名學府學成歸來！

【毛舜筠/毛姐/女兒區亦山/英國升學】毛舜筠（毛姐）跟導演兼美術指導區丁平結婚逾30年，其兩位千金區令山和區亦山聰明乖巧，讀書成績優異。日前（5日）毛舜筠細女區亦山迎來24歲生日，毛姐於IG分享跟女兒的慶生照，原來細女區亦山於英國學成返港，以優等成績碩士畢業，難掩喜悅的毛姐寫道：

今日收到學校寄來的生日驚喜 - Certificate of Master of Science for Physiotherapy with distinction!

家中多了一位物理治療師，真是如獲至寶！

Congratulations Jill ， We are so proud of you

Happy Birthday sweetie

毛舜筠女兒｜畢業於世界百強名校

除了好友鍾慧冰留言恭喜外，不少網民也戥毛姐開心，從毛姐分享的合照看到University of Birmingham（伯明翰大學）頒發的證書，此校歷史悠久，是1825年創立於英格蘭伯明罕市的英國大學，它不僅是英國第一間「紅磚名校」及英國羅素大學集團的初始成員，更是享有國際聲譽的世界百強名校，曾有11位諾貝爾獎得主、3位英國首相就讀於此校。

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毛舜筠女兒｜為細女搬屋直認廿四孝媽

毛舜筠兩位千金均是學霸，2017年，大女兒區令山於加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）畢業，隨後在彼邦繼續進修教育課程。

教女有方的毛姐，對育兒自有一番心得︰

我常形容湊細路就似放風箏，當她們還年幼時，必須要將她們拉緊些，因為她們甚麼都不懂，就要全部教得清清楚楚；然後將必須學懂的事於18歲前盡早教曉，例如學懂做一個負責任的人、如何獨立及保護自己等。

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毛舜筠女兒｜毛姐賣樓搬屋方便女兒返工

另外，愛女深切的毛姐為方便女兒返工，特意搬近市區，這位暖媽因而決定賣樓，她曾於訪問中說：「呢兩年發生啲事令樓市唔太好，一路停滯不前，擾攘咗好耐，我同阿囡講不需擔心，你返來港居住時，媽媽接載你啦，（你好廿四孝？）係呀，我好廿四孝。」幸而最終成功售出。

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