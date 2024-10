星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女

【毛舜筠/毛姐/女兒區亦山/英國升學】毛舜筠(毛姐)跟導演兼美術指導區丁平結婚逾30年,其兩位千金區令山和區亦山聰明乖巧,讀書成績優異。日前(5日)毛舜筠細女區亦山迎來24歲生日,毛姐於IG分享跟女兒的慶生照,原來細女區亦山於英國學成返港,以優等成績碩士畢業,難掩喜悅的毛姐寫道:

今日收到學校寄來的生日驚喜 - Certificate of Master of Science for Physiotherapy with distinction!

家中多了一位物理治療師,真是如獲至寶!

Congratulations Jill , We are so proud of you

Happy Birthday sweetie