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頂尖「高」手雲集 澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽載譽重來

特約

發布時間： 9 小時前

最後更新： 8 小時前

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去年載譽歸來的「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」，今年10月中將再度在澳門盛大舉行。作為亞洲高爾夫球巡迴賽2024賽季的其中一站，這項大型賽事滙聚144位高球猛將，當中不乏巨星級人馬，通過高水平的球技在賽場上互相較量，爭逐冠軍寶座與一百萬美元賽事獎金。

這項由IMG主辦、澳娛綜合度假股份有限公司（下稱澳娛綜合）冠名贊助及合辦的的世界級高爾夫球比賽，同時獲得澳門特別行政區政府體育局、亞洲高爾夫球巡迴賽、澳門高爾夫球總會全力支持和認證，吸引一眾高手雲集濠江，包括勇奪去屆賽事冠軍的澳洲名將李旻宇、來自美國的大滿貫得主布萊恩•哈曼（Brian Harman）和亞巡賽明星球手約翰•卡特林（John Catlin），以及備受觀眾喜愛的中國香港新星許龍一（Taichi Kho）等。

他們將於10月10日起一連4日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部展開激烈比拼，料將繼續引來全球高爾夫球迷高度關注，期待觀賞一場激動人心而又精彩絕倫的國際賽事。

球星如雲  展現超強實力

球星如雲一向是「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」的焦點所在。其中爭取衛冕的李旻宇在去屆賽事以2桿優勢擊敗泰國選手普姆•沙克山辛（Poom Saksansin）贏得冠軍，更憑藉4輪成績低於標準桿30桿，創出全新賽事紀錄，距離亞巡賽最低桿數紀錄祇差2桿。這位澳洲球星對重返澳門賽場深感興奮，期待在澳門再次度過精彩一周，並成功衛冕。

勇奪去屆冠軍的澳洲球星李旻宇。

首次在這項賽事亮相的2023年英國公開賽冠軍布萊恩•哈曼，同樣大受注目。去年他以6桿優勢在英國公開賽贏得個人首項大滿貫冠軍，至今也在美巡賽贏得三個冠軍。「很高興即將參與我在亞洲賽場的首戰，能夠在亞巡賽上與一些頂級球星同場競賽令人興奮，期待能為澳門的球迷帶來精彩賽事。」

2023年在英國公開賽冠軍贏得首座大滿貫的布萊恩•哈曼（Brian Harman）

精彩比拼  爭逐冠軍殊榮

今年已連續贏得國際系列賽澳門站及PIF呈獻的沙特公開賽的約翰•卡特林，亦是強而有力的競爭者，目前在亞巡賽年度獎金榜位居榜首。「很期待回到澳門，這裏對我來說是一個特殊的地方。澳門高爾夫球鄉村俱樂部極富挑戰性，非常期待賽事到來，亦希望我能再贏一場。」

亞巡賽明星球手約翰•卡特林（John Catlin）

至於去年贏得國際都會高爾夫球錦標賽的許龍一，不但是首位贏得亞巡賽的香港球手，早前更於杭州舉辦的第19屆亞運會勇奪個人金牌和團體銅牌，為香港帶來歷史性突破。他直言期望突破自我，再創佳績。

中國香港新星許龍一（相中）。

聯同頂尖巨星進入最終參賽名單的矚目新星，還有兩位前亞巡賽獎金王—2022年取得首個亞巡賽軍並獲得年度最佳球手稱號的金時煥（Sihwan Kim），以及擁有七個亞巡賽冠軍的傑茲·傑尼瓦塔納隆（Jazz Janewattananond）。此外，多位歷屆澳門高爾夫球公開賽冠軍亦確認參賽，計有曾在2013年和2015年兩度奪冠的斯科特·亨德（Scott Hend）、2016年賽事冠軍帕維特·唐卡莫普拉塞特（Pavit Tangkamolprasert）、2004年賽事冠軍傑森·克努森 （Jason Knutzon），以及2001年、2002年的「雙冠王」張連偉，令賽事蓬蓽生輝。

矚目盛事 助力澳門旅遊

適逢今年是中華人民共和國成立75周年和澳門特別行政區成立25周年，加上澳門在全球體育界的影響力不斷擴大，為「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」增添意義。

澳娛綜合常務董事何超鳳指出，很榮幸澳娛綜合連續第二年擔任冠名贊助商及合辦單位。體育旅遊兼具挑戰性、趣味性和參與性，有助吸引國際遊客遠道而來甚至多次造訪，融入本地社群共同投入盛事。「澳娛綜合將繼續積極策動頂級體育品牌賽事，以『旅遊+體育』助力澳門建立具有區域特色的體育旅遊精品體系。其中高爾夫球運動與澳娛綜合有悠久淵源，我們定必全力以赴，將賽事愈做愈強。」

在澳門國際學校舉行的高球體驗日，中國內地球手、亞巡賽職業新秀鄭蘊和親身教導學生體驗推桿樂趣。

走進校園舉辦體驗活動  將高球魅力帶給新一代

深明運動項目亟需吸引新一代關注，方能薪火相傳。 在「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」舉行前，來自中國內地的亞巡賽職業新秀鄭蘊和、澳娛綜合企業品牌發展及市場推廣高級副總裁梁珮兒、澳門國際學校小學部校長Nick Chignall、澳門高爾夫球鄉村俱樂部教練李宇軒，以及澳門本土高爾夫球手關楊茜等多位嘉賓，聯同身穿高球服装的澳娛綜合吉祥物「森仔」，特別前往澳門國際學校出席「校園高球體驗日」活動。

鄭蘊和除分享高爾夫球的基本知識和練球歷程外，更與兩位教練一同指導現場學生體驗推桿樂趣，並邀請他們於10月走入澳門高爾夫球鄉村俱樂部，親身感受國際頂級高爾夫球大賽的魅力，期望將這項運動的熱情傳遞予下一代。

（特約）

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