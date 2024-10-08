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英國醫療｜17歲少女連月不適　求醫7次連遭6名醫生誤診身亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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英國一名17歲少女連月感到不適並求醫7次，卻連遭6位醫生誤診。

【膊頭痛／疲倦／面部腫脹／癌症／誤診／非何杰金氏淋巴瘤／血癌／病逝】癌症奪去不少人的生命，且越趨年輕化，切忌因為年紀尚輕而掉以輕心。英國一名17歲少女連月感到不適，在家人陪同下求醫7次，不料卻連遭6位醫生誤診，甚至其母親表達憂慮時更被認為是杞人憂天。雖然第7位醫生發現少女的異狀並立即轉介她接受進一步檢查，但她最終仍因癌症病逝，令人遺憾。

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綜合外媒報道，17歲的Ruby Fuller最初因為連續幾周感到不適，出現膊頭痛、疲倦及面部腫脹等症狀而先後求診7次，一共看過6位醫生，然而每位醫生都將其症狀歸咎於受天氣影響、壓力太大、過敏等問題，並為她處方了抗組織胺和類固醇。如此擾攘了3個月，她的症狀卻仍未得到改善。

據報，Ruby的母親Emma Jones曾經上網搜尋女兒的病徵，結果發現非常嚇人的可能性，但當她向醫生直接表達自己的憂慮，詢問「會不會是癌症？」時對方卻一笑置之，表示「不會發生在17歲的孩子身上，她太年輕了」。

之後Emma再帶Ruby預約第7位醫生，希望可以找到引起女兒不適的原因。她表示：

當醫生霞笑著說不可能是癌症時，我本來應該鬆一口氣，但她（Ruby）的症狀卻持續惡化。

而第7位醫生因為對母女二人短時間內多次求診的行為感到奇怪，於是花了半小時很有耐性地問症，並格外仔細地為Ruby進行檢查，終於發現她的頸上出現硬塊，腹部亦有不尋常的瘀痕，更同時出現高血壓的問題，立即轉介她接受專科醫生的進一步檢查。

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數日後報告出爐，結果顯示Ruby患上第3期「非何杰金氏淋巴瘤」，確診時其胸腔內已有一個3吋半大小的腫塊，隨時可令她停止呼吸。儘管Ruby之後進行了數個月的化療及幹細胞移植，病情亦一度好轉，但癌症隨即以血癌的形式復發，且來勢洶洶、無法治癒。

知道自己命不久矣，Ruby選擇在家中進行寧養治療，與家人和愛貓度過最後的日子，一起回憶去過的地方、最好吃的朱古力布朗尼等。她最終於2020年5月，即被診斷患癌10個月後、血癌出現後22日離世，年僅18歲。

報道指出，英國每年有38.5萬宗癌症新症，但當中只有少於100宗病例涉及25歲以下的年輕人。當地慈善機構「兒童癌症和白血病小組」（Children’s Cancer and Leukaemia Group，CCLG）的首席護士Jeanette Hawkins就認為，這可能是導致醫生對年輕患者掉以輕心的原因：

一位普通科醫生可能每執業5至10年才會遇到一名兒童癌患者，因此就算求診的兒童出現癌症徵狀，他們也傾向認為不會是癌症。

而Ruby的父母近日亦與慈善機構合作，希望女兒的案例可以令當地的醫生及公眾更警惕兒童癌症。

更多相關報道：醫療事故｜女大學生水腫變胖求醫　慘遭醫院誤診腎病　治療5日後不幸身亡　

同場加映：淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

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血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。 

要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

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