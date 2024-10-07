抗衰老｜專家推介1款早餐有助「終極回春」　5大抗老食物延緩老化逆齡10歲

【抗衰老／逆齡／專家／食物／早餐／飲食／皮膚】飲食得宜，外表及體能都可以年輕10歲？外國一名專家日前列出5類有效抗衰老食物，強調這些食物除了有多種保健效果外，亦有助改善皮膚老化問題，幫助大家抗老逆齡，而一款簡易早餐，每日食用更具有「終極抗衰老」功效。

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抗衰老｜5大抗衰老食物 食品專家：頻食可逆齡10歲

綜合外媒及《Express》報道，食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

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抗衰老｜專家推薦「終極抗衰老」食譜

Phil Bianchi推薦1款簡單早餐食譜，將11種食材混合後，每日早上配上一杯綠茶做早餐，除了具有抗衰老功效之餘，更可延緩身體及皮膚老化，增強活力：

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抗衰老｜10種天然「超級食物」

營養雜誌《Today’s Dietitian》過去曾聯同健康公關機構Pollock Communications，向全球564名註冊營養師進行年度「營養趨勢」調查，挑選出10種天然「超級食物」：

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調查亦指出，「植物性飲食」在全球上變得越來越普遍，目前排名第2，稍低於「間歇性斷食」；大部分註冊營養師建議大家，每日多攝取植物性食物、提升膳食纖維攝取、限制加工食物及快餐的攝取，有助於提升整體身體健康。

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