詐騙工資│廉署起訴四人涉以「鬼工」值勤紀錄　串謀詐騙百佳超級市場逾320萬元工資

▲ 廉署起訴四人涉以「鬼工」值勤紀錄，串謀詐騙百佳超級市場逾320萬元工資。資料圖片

廉政公署今日(10月7日)落案起訴一家連鎖超級市場一名時任高級主管及三名時任外判或臨時職員，涉嫌以「鬼工」值勤紀錄，串謀詐騙連鎖超級市場工資，兩年內詐騙逾320萬元。

四名被告：劉建邦，42歲，百佳超級市場(香港)有限公司(百佳)前高級主管；戴建文，41歲，盈匯倉庫有限公司(盈匯倉庫)前助理經理；黃偉峰，25歲；及黃栢勤，26歲，均為百佳前外判臨時工人，同被控一項串謀詐騙罪，違反普通法。

四人獲廉署准予保釋，星期三(10月9日)在沙田裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

連鎖超級市場百佳在火炭設有貨品配送中心，負責整理及包裝網上訂單的貨品再分發予客戶。百佳委聘承辦商物流網絡管理有限公司(物流網絡)為該配送中心提供臨時工人，而物流網絡的運作情況則由盈匯倉庫負責監督。

案發時，劉建邦是百佳高級主管，負責配送中心的行政事宜。戴建文是盈匯倉庫的助理經理，負責核實臨時工人的值勤情況，而黃偉峰及黃栢勤則是物流網絡聘請的臨時工人，負責招聘和監督其他臨時工人。物流網絡規定所有臨時工人須於上班及下班時打卡，及於簽到紙上就其值勤時間簽署作實。

本案於2019年6月至2021年4月期間發生。四名被告涉嫌與另外兩人串謀詐騙百佳，向百佳虛報13名臨時工人的值勤紀錄及工作時數，從而誘使百佳向該等工人發放工資逾320萬元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現有被告涉嫌租用配送中心附近一間辦公室，並購買一部與配送中心相同型號的打卡機，在辦公室偽造13名「鬼工」的值勤紀錄，再將虛假紀錄帶回配送中心，騙取工資後平均攤分得益。

涉案13名工人於案發期間從未於配送中心工作，亦沒有收取任何工資，值勤紀錄上有關他們的簽署是假冒的，他們亦未曾在收訖工資確認書上簽署。

百佳在廉署調查案件期間提供全面協助。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】