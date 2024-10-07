兒童健康丨寶寶戒唔甩吮手指點算? 　拆解嬰幼兒吮手指原因+影響+處理方法

【兒童健康／兒童心理／吮手指／嬰幼兒習慣】不少寶寶都有「吮手指」習慣，許多父母都對這行為束手無策，既擔心「污糟」，又怕戒不掉會影響牙齒發展。事實上，吸吮是嬰兒與生俱來的本能反應，胎兒早在媽媽肚子內已會吮手指，但隨著嬰幼兒成長，這習慣一般都會在上學階段消失。下文將會整合嬰幼兒吮手指原因、影響及處理方法。

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嬰幼兒吮手指原因

根據衛生署資料，嬰兒由認識自己的身體開始，慢慢認識這個世界。他們常用口腔探索自己的身體部位，包括手和腳趾，這可能是無意識的。他們也會在肚子餓時吮手指，透過吸吮的動作藉以安撫自己；漸漸演變至緊張、需要安慰或無聊時也吮手指。吮手指是兒童常見的行為習慣，美國兒科學院認為約有一半兒童在4歲前會吮手指。

此時，家長無須特意制止或取笑他，因為隨着孩子長大，他有其他安撫自己的方法及開始介意別人對他的看法，通常這習慣都會在上學階段消失。

嬰幼兒吮手指3大影響

若到4、5歲孩子還經常吮手指，就有機會影響頷骨的形狀和恆齒的排列。當恆齒已長出，吮拇指很用勁或舌頭大力推會造成牙齒變形，導致牙齒咬合不齊或哨牙，影響外貌。

牙齒變形，如牙齒咬合不齊或哨牙

手指會因為吸吮而變紅、皮膚破裂

容易受病毒感染

嬰幼兒吮手指處理方法：

如果孩子的拇指因為吸吮而變紅、破裂，你可以在他睡覺時給他抹上潤膚膏。

加強嬰幼兒安全感，消除他的掛慮，可以用玩具或其他事物分散他的注意。

若他只在無聊時才有這些習慣表現，可以提供一些活動讓他的手別閒着。

鼓勵他嘗試改變習慣。

可以簡短清楚地講出不想他再吮手指的原因，例如：「媽媽希望你不再吮手指，實在太不衞生了。」保持平靜的態度，切忌用責罵及懲罰。

教孩子用「習慣消除」法，想一些與該行為完全有衝突的動作，當孩子想做該習慣時，提醒他做替代動作，例如：想吮手指時，可叫他像彈琴般擺動手指、捏鼻或用手指數數20次。

孩子成功按捺自己不吮手指一次，可以用貼紙獎勵加上口頭讚賞。

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