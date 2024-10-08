  • 31°C
香港時間：2024108日 (二) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話｜YouTuber食拉麵17分鐘觸犯1禁忌竟被老闆鬧爆　網民：香港人好易中伏！

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

YouTuber食拉麵17分鐘，觸犯1禁忌竟被老闆鬧爆，網民：香港人好易中伏！

【日本餐廳／拉麵／禁忌/顧客／老闆／遊日注意／】在日本吃拉麵原來都有不少潛規則！日本一名YouTuber「アカボシ」早前則因吃拉麵花了17分鐘而遭到老闆批評，不少網民認為老闆太過分，不過事後他更向老闆道歉，承認「這次錯的是我...」。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

日本拉麵｜花17分鐘吃拉麵遭老闆罵

擁有超過86萬追蹤的日本YouTuber「アカボシ」（Akaboshi）早前分享影片，指他日前光顧了二郎拉麵西台站前分店，全程花了17分鐘吃拉麵，結果竟被老闆大駡吃太慢，打亂了批次。事後，Akaboshi亦在X個人專頁上道歉，

西台二郎的老闆真的對不起！難得允許我錄影，我卻趕在在最後一刻才吃完，打亂了您的批次……（我點的是大碗，沒有湯、加肉和配料全加），下次我決定不加肉了……（汗）。

更多相關報道：網絡熱話｜拉麵店被爆「27條苛刻守則」　員工繁忙時間去廁所扣$800

日本拉麵｜日本吃拉麵1行為是大忌

據了解，「打亂批次」實際上被許多拉麵店視為大忌，因為拉麵需要較長時間來煮，所以店家通常會在第一批顧客還在用餐時，直接煮下一批顧客的面。簡單來說，如果中間有人吃得比較慢，將導致先煮好的麵必須丟掉，店家又要花時間重新煮。 

點擊圖片放大
+10
+9

而Akaboshi的影片曝光後，截至目前為止已超過9萬收看次數，網民紛紛認為吃拉麵17分鐘就要被駡，是店家太過分。不過亦有網民撐店家，認為本來就不應該破壞規矩，影響別人做生意。

Akaboshi最後發文表示，店家完全沒有錯，「因為打亂批次是二郎自古以來特有的規矩，所以錯是在我身上」，而影片故意不把那段剪掉，就是希望大家可以以此為戒，「要罵罵我就好了」，並希望大家不要責怪店家。

這次有錯的是打亂批次的我，西台二郎真的很好吃，老闆也很體貼。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
10:49 2024/05/29
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
【網絡熱話】一蘭拉麵餐枱當洗手盆？　女子用自助飲水機洗手遭炮轟
17:44 2023/09/20
【網絡熱話】一蘭拉麵餐枱當洗手盆？　女子用自助飲水機洗手遭炮轟
【壽司郎之亂】男子惡搞知名拉麵店　對嘴狂飲公用韭菜水8秒影片曝光
12:25 2023/08/22
【壽司郎之亂】男子惡搞知名拉麵店　對嘴狂飲公用韭菜水8秒影片曝光

你可能感興趣

遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
10:49 2024/05/29
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
【網絡熱話】一蘭拉麵餐枱當洗手盆？　女子用自助飲水機洗手遭炮轟
17:44 2023/09/20
【網絡熱話】一蘭拉麵餐枱當洗手盆？　女子用自助飲水機洗手遭炮轟
【壽司郎之亂】男子惡搞知名拉麵店　對嘴狂飲公用韭菜水8秒影片曝光
12:25 2023/08/22
【壽司郎之亂】男子惡搞知名拉麵店　對嘴狂飲公用韭菜水8秒影片曝光
健康問題 食用安全 養生 網絡熱話

最高瀏覽

城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
急症室最長等候時間（10月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月08日 時間12:05）
星級校友｜賀創校170年安排學生進行無人機表演　車婉婉為母校聖保祿校慶任司儀
星級校友｜賀創校170年安排學生進行無人機表演　車婉婉為母校聖保祿校慶任司儀
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞