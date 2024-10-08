網絡熱話｜YouTuber食拉麵17分鐘觸犯1禁忌竟被老闆鬧爆　網民：香港人好易中伏！

▲ YouTuber食拉麵17分鐘，觸犯1禁忌竟被老闆鬧爆，網民：香港人好易中伏！

【日本餐廳／拉麵／禁忌/顧客／老闆／遊日注意／】在日本吃拉麵原來都有不少潛規則！日本一名YouTuber「アカボシ」早前則因吃拉麵花了17分鐘而遭到老闆批評，不少網民認為老闆太過分，不過事後他更向老闆道歉，承認「這次錯的是我...」。

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日本拉麵｜花17分鐘吃拉麵遭老闆罵

擁有超過86萬追蹤的日本YouTuber「アカボシ」（Akaboshi）早前分享影片，指他日前光顧了二郎拉麵西台站前分店，全程花了17分鐘吃拉麵，結果竟被老闆大駡吃太慢，打亂了批次。事後，Akaboshi亦在X個人專頁上道歉，

西台二郎的老闆真的對不起！難得允許我錄影，我卻趕在在最後一刻才吃完，打亂了您的批次……（我點的是大碗，沒有湯、加肉和配料全加），下次我決定不加肉了……（汗）。

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日本拉麵｜日本吃拉麵1行為是大忌

據了解，「打亂批次」實際上被許多拉麵店視為大忌，因為拉麵需要較長時間來煮，所以店家通常會在第一批顧客還在用餐時，直接煮下一批顧客的面。簡單來說，如果中間有人吃得比較慢，將導致先煮好的麵必須丟掉，店家又要花時間重新煮。

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而Akaboshi的影片曝光後，截至目前為止已超過9萬收看次數，網民紛紛認為吃拉麵17分鐘就要被駡，是店家太過分。不過亦有網民撐店家，認為本來就不應該破壞規矩，影響別人做生意。

Akaboshi最後發文表示，店家完全沒有錯，「因為打亂批次是二郎自古以來特有的規矩，所以錯是在我身上」，而影片故意不把那段剪掉，就是希望大家可以以此為戒，「要罵罵我就好了」，並希望大家不要責怪店家。

這次有錯的是打亂批次的我，西台二郎真的很好吃，老闆也很體貼。

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