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諾貝爾獎丨小蠕蟲揭microRNA作用　MIT得主解開先天聽力損失、特定癌症遺傳奧秘

社會

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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(諾貝爾藥網頁)

今年諾貝爾醫學獎，由美國學者安布羅斯（Victor Ambros）及魯夫昆（Gary Ruvkun）獲得，兩人可分享1,100萬瑞典克朗（約748萬港元）的獎金。

基因發展一般被認為，透過DNA轉錄成RNA、以及RNA轉譯為蛋白質發揮作用。諾貝爾大會表示，兩名科學家於80年代，已透過一種秀麗隱桿線蟲，發現種突變株：lin-4 和 lin-14，於基因程式活化時間上表現出缺陷， lin-4似乎是 lin-14 基因的負調節因子。兩人通過合作，發現，lin-4透過與其 mRNA 中的互補序列結合來關閉 lin-14，從而阻斷 lin-14 蛋白的產生。

Ruvkun後來研究到另一microRNA let-7，証明相關機制不僅可以發生於蟲類、亦同時於人體發生，接著數年來數百種不同的 microRNA 被鑑定出來。透過單一microRNA可以調節不同基因的表達，相反，單一基因可以被多個microRNA調節，從而協調和微調整個基因網絡。

microRNA 的異常調節可能導致癌症，並且在人類中發現了編碼 microRNA 的基因突變，導致先天性聽力損失、眼睛和骨骼疾病等疾病。 microRNA 產生所需的一種蛋白質發生突變會導致DICER1綜合症候群，與多種器官和組織的癌症有關。

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記者：陳展棋 

 

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