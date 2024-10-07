學童精神健康｜保良局與警務處合辦校園危機處理分享會　培訓教職員支援有精神健康需要學生

▲ 保良局與警務處合辦本學年首場培訓活動「校園危機處理分享會」。（保良局提供相片）

學童壓力及自殺問題是現今社會十分關注的議題，保良局一直致力關注校園精神健康，積極於屬校重點推行正向教育，並連繫警務處合辦本學年首場培訓活動「校園危機處理分享會」，是次活動邀得警察談判組主管廖珈奇總警司及警察臨床心理學家劉詠汶博士擔任主講，與屬下中學及特殊學校合共超過200位教職員分享如何識別、支援及轉介有自殺危機之學童，加強教職員面對危機時的應對及處理能力。

學童精神健康｜觀察學生變化 耐心聆聽和陪伴



劉詠汶博士於講座上與教職員分享如何辨識學童自殺危機及應對方案，「很多時學生不會直接向老師表達自殺的念頭和計劃，因此老師須觀察同學的變化，例如會否跟家人朋友關係疏遠了、情緒方面出現劇變如易動怒和激動等，如果有需要，老師可向學生做自殺風險評估，以了解學生。」

劉詠汶博士又分享危機出現時的注意事項，最重要是耐心聆聽和陪伴。期望校園做好「及早識別·及早介入」目標，盡早識別學童輕生警號，以降低「高危因素」，增加「保護因素」，避免同類事件發生。

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學童精神健康｜進行危機談判示範及演練



分享會更特設角色扮演環節，警察談判組人員指導一眾教職員分組進行危機談判示範及演練，以深化教職員對相關理念與技巧的掌握。出席者均積極參與，保良局董玉娣中學輔導組陳嘉朗老師分享：「在演練時參與了談判角色，面對學生企跳的情況，首先要平靜自己，按照當下情況作出反應，一些少少舉動如遞水等，也有助我們拉近距離，讓對方知道老師一直陪伴著他。」

保良局第一張永慶中學梁玉冰校長感謝警察談判組派出31位談判成員，與屬校老師一同參與演練，讓教職員有機會模擬臨場處理危機的情況。除了訓練危機意識，她又關注學童精神健康，指出學校在平日會設置表演場地，讓學生玩音樂減壓。



保良局教育總主任（中學及特殊教育）林綺薇女士表示：「學生及青少年的精神健康一直是社會以及保良局十分關注的議題。近年見到學生就精神健康支援的需要愈來愈大，尤其新冠疫情爆發後，確實對全球兒童以及青少年心理上造成很大衝擊，在很多方面的學習，包括社交和人際關係等皆受到影響。種種壓力下學生容易感到焦慮，令近年校園危機個案增加。」

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學童精神健康｜3C策略面對學生欲輕生



警察談判組主管廖珈奇總警司感謝保良局多年來積極與警方合作，籌辦不同主題工作坊及分享會，一同與教育局及警方做好校園危機處理工作，並分享：「面對學生自殺的情況，可如何即時處理，當中提到3C策略，即是須控制（control）場面，指揮分工，亦要維持現況（contain），以安全為先，等待警察談判組到場，與此同時，老師可跟學生進快展開溝通（communicate），放輕語調，回應對方的需要，讓他感受到有人陪伴。」



由2023-24學年起，保良局與警務處合辦多場校園危機處理及學童安全的相關活動，包括屬下小學「SMART校園——禁毒·防騙·保護兒童」教育研討會，以及「知法、守法教育講座」等。本學年保良局將繼續聯同警務處籌辦涵蓋國家安全、虐待兒童、網絡陷阱等主題的活動，期望為更多屬校的持分者提供相關培訓與支援，以加強其對有精神健康問題學生的警覺性，同時做好家校溝通與家長支援工作。

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