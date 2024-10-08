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第六屆兒童動漫卡通嘉年華| 全香港最大親子展覽圓滿結束 入場人次創新高

親子好去處

發布時間： 2024/10/08 11:15

最後更新： 2024/10/08 11:22

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

第六屆兒童動漫卡通嘉年華

全香港最大親子展覽圓滿結束 入場人次創新高！

再次突破 30 萬人次進場！

第六屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）首度 以「兒童動漫卡通嘉年華」為主題，昨日圓滿結束！本屆「兒童動漫卡通嘉年華」入場人次更再創新高，再次突破上屆的 30 萬人次入場參與！場內多個焦點活動吸引不少家長和小朋友參與，不少參展商表示今屆生意額非常理想，並帶來超乎預期的商機。

是次「兒童動漫卡通嘉年華」得以圓滿成功，實有賴港鐵提供機場快綫優惠、香港警務處設 置提子公眾教育展位、香港肝壽基金的「肝炎檢測快車」提供免費肝炎病毒測試，讓入場人 士在會場內認識多元化資訊及服務。

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重量級合作伙伴支持

「兒童動漫卡通嘉年華」期望凝聚快樂力量，讓香港成為最快樂城市！開幕典禮上多名重量 級嘉賓及合作伙伴出席支持，亦有多間學校學生為典禮帶來精彩表演。首屆「大灣區 BB 展」亦同場揭幕，一連三日展期，為家長及小朋友帶來多項焦點活動及大量體驗活動。

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一家大小開心裝扮入場

今屆「兒童動漫卡通嘉年華」主要焦點必屬家長及小朋友齊齊裝扮成不同的卡通角色，入場 參與多元化的親子活動，感受歡樂氣氛。另外場內更提供不同的打卡區，讓一眾家庭留下快 樂美好的回憶。

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18 隻吉祥物進駐會場

吸引小朋友熱情打卡 是次「兒童動漫卡通嘉年華」更邀請了 18 隻吉祥物齊齊現身！其中政府吉祥物包括：提子、滴惜仔、下水水和沙田友，香港警務處更設置「提子公眾教育展位」於會場內，吸引不 少家長和小朋友打卡影相！同場大會吉祥物老獅、西瓜仔亦拉大隊舉行大巡遊，並舉行見面 會與眾同樂。

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「肝炎檢測快車」首進駐 為家長提供免費快測

「兒童動漫卡通嘉年華」亦特設「身心靈療癒區」，以「螢火蟲之旅」為主題，打造「黑暗中漫步」及「黑暗中的導遊」等區域，小朋友可在場內欣賞藝術裝置，留下獨特回憶。而香 港肝壽基金的「肝炎檢測快車」亦首次進駐「兒童動漫卡通嘉年華」，並座落於「身心靈療 癒區」，為入場人士提供免費肝炎病毒測試，吸引不少家長前往檢測，為健康把關。

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「扮鬼扮馬 BB 爬行暨超級運動會」氣氛熱烈

由 HAHAYA 呈獻、D Mind & the Prince 與《親子頭條》全力支持的「扮鬼扮馬 BB 爬 行暨超級運動會」氣氛熱鬧，BB 們精心裝扮，全力以赴瞓身比賽，家長亦十分投入！

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田叔叔首次化身偵探 演出兒童劇

今次大會亦很榮幸再次邀請到田叔叔，在會場化身偵探，同小朋友講故事！田叔叔很欣慰及 開心，指「原來香港都可以搞到啲人流咁旺嘅『留港活動』，個個小朋友都拉住爸爸媽媽手 衝入場。」他又預告將會現身 12 月「兒童書展」，大人小朋友記得留意！

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